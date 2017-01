Asaltar los cielos

Como dirían los modernos, estamos en modo aniversario. Se cumplen 80 años de la eliminación de los carnavales para lo que se está preparando una pequeña antología que cantará en el Falla ("Eso es una pandilla de gente mala/que tal vez la sostenga alguna sotana/no quieren que en España se esté tranquilo/ y empiezan a asustarnos pegando tiros"). 40 años desde la reinstauración de los carnavales y su vuelta a febrero, 40 años de la aparición de 'Los Dedócratas', 35 años de 'Los Cruzados', 25 años de 'Los Borrachos'. Toda una suerte de coincidencias que permitirán recordar La historia de la fiesta. Se da el caso también de que este año se cumplen 100 de la Revolución de Octubre y no se sabe si para festejarlo saca Vera Luque 'Los del planeta rojo , pero rojo rojo' o algo así. El caso es que para esta generación ser rojo es Cuba y Venezuela. Para la mía ser rojo era defender la revolución soviética cuyo reverso tenebroso le sirvió al Yuyu en 'Los que se vinieron de Leningrado porque no era de su agrado'. No digo ya pasar del vagón de tren de Lenin, el Instituto Smolny, la estación de Helsinki, el soviet de San Petesgurgo y el asalto al Palacio de Invierno a Sierra Maestra y los barbudos. Eso parecía una cosa natural, una especie de renovación del mensaje, de Eisenstein a Carlos Puebla , por decir algo. Ahora entra en escena el factor Venezuela, con el chándal de Maduro que usan los marcianos de Vera Luque que, de alguna manera, son herederos también de los hermanos Villegas y 'Salimos de Marte un miércoles…' que a su vez lo eran de Los Marcianos: "Hoy los platillos volantes se ven, volando por todas partes, yo no sé qué significan si vienen, aseguran que del planeta Marte, el asunto es que la cosa resulta un poco desconcertante". A mí el lugar de peregrinación de Caracas me parece la prisión de Ramo Verde, donde tienen preso a Leopoldo López por defender la democracia, pero tengo la sensación de que a Vera Luque le interesa más el mausoleo de Hugo Chávez o Sabana Grande.