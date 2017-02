Finalistas previsibles

Calificar el fallo del jurado como justo o injusto carece de sentido común. Con el actual sistema de puntuaciones no suele haber grandes sorpresas, aunque algunos puestos se deben al azar de un puntito o dos, que es hilar finísimo. Los finalistas del Carnaval de 2017 son previsibles. Si nos preguntan antes de empezar, sólo hay dos infiltrados: la chirigota 'No te vayas todavía', del Bizcocho, de San José de la Rinconada, y el coro 'La reina de la noche', de los estudiantes que no todos estudian. Se han ganado ese puesto de honor durante el concurso.

En coros no hay sorpresas. Están los dos de siempre: el de Julio Pardo &Antonio Rivas y el de Faly Pastrana. No es por casualidad, sino porque son los dos coros más laureados. En ausencia del coro de Nandi Migueles (al que desde aquí envío un abrazo) quedaba un puesto que se ha adjudicado a 'La reina de la noche'. El otro se lo ganó Luis Rivero con 'El mayor espectáculo del mundo', cuya apuesta por lo espectacular no impide que sea muy carnavalesco y opte razonablemente al primer premio.

En comparsas, yo te digo mi verdad. Yo ya… Yo ya sabía que se iban a clasificar la de Martínez Ares, la de Aragón, la de Bienvenido y otra más, que no sería ni la de Antonio Martín ni la de Tino Tovar. Ha sido para el grupo de Subiela, que practicó muy bien el equilibrismo. Ahora se comprende mejor la retirada de don Antonio. Es oportuna, pues en los tiempos que corren no volvería a ganar nunca. Ley de vida. Tú ya me entiendes.

En chirigota están dos habituales: Vera Luque y El Selu. Entra también Manolito Santander, que vuelve por la puerta grande, tras recuperar el son chirigotero del Cádiz-Norte, que antes se llamaba Cai-Cai, y tenía su parte más norteña en La Viña. Y el premio revelación es para 'El Bizcocho' de San José de la Rinconada. Está por ver que gane una chirigota sevillana en Cádiz, aunque ellos se lo merezcan, porque eso es fuerte. Sin embargo, es el pelotazo del año. A ver si se atreven.

Los cuartetos de Gago y Joselito eran los únicos potables. Según lo visto este año, el cuarteto agoniza. Hay que decirle: "No te vayas todavía, cuarteto, con tu alegría". Los cuchillos largos de la final ya se están afilando. Aunque estas 14 agrupaciones están muy contentas. Son las elegidas de 2017.