1977 fue un año excitante. Igual es que uno era más joven y miraba el mundo de manera diferente pero el caso es que ahora pienso lo que ocurría hace cuarenta años y creo que será difícil volver a vivir momentos como aquellos. En enero de aquel año los GRAPO secuestraron a Oriol y Villaescusa (¡Pío Moa!) , la policía mató Mari Luz Nájera y la ultraderecha a Antonio Ruiz . Un grupo de pistoleros vinculados a la Falange y a Fuerza Nueva mataron a cinco abogados laboralistas en su despacho de la calle Atocha de Madrid. Un silencio espeso cayó sobre España y el PCE, tan denostado ahora por Alberto Garzón, dio un ejemplo extraordinario de fortaleza, disciplina y sentido común. Las clases se suspendieron en la Complutense y el día del entierro una multitud se echó a la calle. Días atrás lo recordaba viendo la película Siete días de enero. En febrero volvieron los carnavales después de 41 años (el año anterior cantó la comparsa de Pedro Romero "fiestas típicas gaditanas eso a mí no me dice ná, nosotros lo que queremos es carnaval, carnaval, carnaval"). El domingo me descubrí tarareando los estribillos de cinco agrupaciones de aquel año : viejuno que es uno. Recuerdo como si fuera ayer que me cogí un avión para venir a aquellos carnavales. Pensaba disfrazarme de pirata (siempre he sido muy original) para lo cual me prestaron una espada que había sido de mi abuelo y en el avión me la requisaron. Perseguimos a 'Los Dedócratas' por las calles de Cádiz. De 'Nuestra Andalucía', 'Los Mandingos', 'Se coló Colón' y 'Los Nuevos Demócratas' me aprendí algunas letras de escuchar discos (lo que ahora llaman vinilos) y cassetes. Legalizaron al Partido Comunista aquel Sábado Santo , en el Chaminade pidieron la amnistía y terminaron en la cárcel el mismo día que se concedió. Volvió del exilio Rafael Alberti . En junio se eligieron unas cortes constituyentes. En la provincia ganó la candidatura del Partido Socialista para el Congreso. Parezco el abuelo Cebolleta o dicho de otra forma: soy un carcamal.