Periodistas de mierda

El conflicto es consustancial a toda competición, sea el fútbol o la gimnasia rítmica. El que pierde suele buscar la excusa del árbitro, el estado del campo o cualquier otra contingencia que no sea reconocer que el resultado es justo. El concurso del Falla no iba a estar exento de tal polémica. Digo más: sin ella no tendría interés. Si fuera una mera sucesión de agrupaciones que no compiten entre ellas, no habría rivalidad ni habría pasión. Sería como cualquier concierto. Así que la lista de gente mosqueada desde 'Los bichitos de luz' y 'Los marcianos' a Paco Alba o los más consagrados del momento es larguísima. Autores y componentes que se critican y compiten entre sí y todos ellos pendientes de los juicios que hacen los aficionados, los medios de comunicación y los jurados populares. Sean aplausos del público o comentarios de periodistas y locutores. Algunos se lo toman con deportividad y otros reaccionan como Mourinho metiendo el dedo en el ojo del adversario o el crítico ¿porqué, porqué, porqué?.

Este año les ha pasado a la chirigota de Écija con el Libi como otro año le pasó a Juan Carlos Aragón con Tamara, y así una larga lista donde se han visto señalados, de manera especial, los periodistas que cubren la información del Falla. Claro, no van a arremeter contra el público si el patio de butacas está lleno de familiares, amigos y seguidores. En lugar de reconocer la situación y decir "este año no estamos muy bien" se toma contra alguien para echarles la culpa, en plan Luis Enrique, con el vano pretexto de los meses de ensayo. De las reacciones más divertidas está la del pregonero, un hombre mayor con una exitosa y dilatada trayectoria, que se había pensado que por ser pregonero todo iba a ser un lecho de rosas. A las primeras de cambio le gritó al público y luego ha arremetido contra la prensa. Es mucho más fácil y divertido criticar que ser criticado.