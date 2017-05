Una de las primeras convocatorias a la que acudí en mi etapa en el Campo de Gibraltar, fue un almuerzo con Rafael Hernando, posiblemente el político con el que más me he peleado en ruedas de prensa a cuchillo en las que, no obstante, siempre terminábamos con un apretón de manos. Las diferencias de opinión, que las teníamos y muy importantes, no deben prevalecer sobre la buena educación y los correctos modales. En aquella ocasión, en un restaurante que daba al mar de Getares, tuve la ocasión de conocer a los dirigentes locales del PP. Con una de ellas, sin duda extrañada por el periplo andaluz de un bilbaino, tuve la ocasión de comentar la cantidad de errores que su partido ha cometido en estos años que le han impedido acceder a un Gobierno (el de la Junta) que precisa como pocos un cambio de rumbo. Lo tuvimos en Euskadi, que era incluso más complejo.

Una de las cosas que tuve ocasión de decirle es que, en las últimas campañas, se habían instalado en el mensaje del "ya nos toca", "Andalucía exige otro Gobierno" y demás eslóganes que son una antesala de la perdición electoral. Le pasó a Javier Arenas, que daba por hecho un triunfo electoral que no depende de él. Le recordé una rueda de prensa en Almería, por donde se presentaba, de cierre de su campaña en la que pregunté "¿qué pasa si no ganan?" y fui respondido con una colección de miradas asesinas. Prometió hacerme caso, pero no lo hizo.

Susana Díaz ha cometido el mismo error. Encarna un poso político como pocos dirigentes en este país y, al mismo tiempo, lo que más detesto de la clase política: el profesionalismo en el que muchos de ellos se han instalado. Pertenecen a una clase que siempre ha vivido de la política, donde han obtenido todo su oficio y beneficio. En este punto estoy de acuerdo con Podemos; a la política se viene a servir y después se marcha uno a su casa. En plena cuenta de avales, cometió el mismo error que le atribuí a la dirigente del PP gaditano: quiere devolver al PSOE al poder, sin darse cuenta de que, tal vez, sea lo único que no depende de ella misma. Ni tan siquiera la foto con dirigentes antiguos le asegura el triunfo entre una militancia que apenas conoce su trascendencia en la historia de España. Quienes detentan el poder lo decidimos los ciudadanos, no los políticos por muy buenos que sean. A él se accede por nuestra voluntad, no por su deseo, ni por derecho divino. Es nuestro derecho y responsabilidad y, por lo que parece, ni unos ni otros parecen haberse dado cuenta.