El talegazo

Hay que reconocer que el alcalde de Málaga está hecho de una madera especial. En su empeño por seguir adelante con el personaje político que ha fraguado no parece tener límites. Su decisión de calzarse un casco, subir a una BMX de tamaño impropio para un señor de su altura y darse una vuelta por un circuito, con el consiguiente e inevitable talegazo, da para muchos chistes pero también obedece a una intuición proverbial de la estrategia. Cuando empieza a hablarse más o menos en serio del relevo con vistas a las próximas elecciones municipales, De la Torre no pierde la oportunidad para acaparar la atención y dejar a los presuntos aspirantes de palmeros. Un hombre que a sus 74 años decide exponerse así será perfectamente capaz de seguir de alcalde con 76. Habría que ver en esa arena a Elías Bendodo, ahí, por los suelos, rompiéndose la camisa; o a Pomares, o a Cassá, o a Del Corral. Qué va, en estas cuestiones De la Torre no tiene competidor. Si el expediente Art Natura se cierra sin responsabilidades políticas (total, para qué) y con la consecuente impresión de fiasco, tranquilos que nuestro alcalde sabe cómo hacer que al día siguiente todos estemos hablando de otra cosa. Su pasión por su oficio es como la del Cid, inagotable. Si hay que plantar un árbol, nadar en el Puerto, cavar un hoyo, subirse a cualquier cacharro, visitar la última asociación de vecinos del condado o liarse a cocinar el más pringoso guiso popular, ahí está De la Torre. La conclusión no puede ser otra: queremos más. ¿Por qué no pintar un cuadro en alguna inauguración del Museo Ruso, por ejemplo? ¿No quedaría de lujo la firma de un acuerdo con el cuerpo de Bomberos contribuyendo a sofocar un incendio? ¿Qué tal un fandango abandolao en el próximo festival flamenco Ciudad de Málaga?

Mejor no dar ideas. La única certeza es que con su obstinación, su habilidad para reclamar todas las miradas en cualquier acto aunque no sea el protagonista, su incansable disposición a estar siempre en todas partes y su eficacia a la hora de promover el escaparate más allá de Málaga, aunque sea a través de decisiones dudosas, han hecho de Francisco de la Torre un personaje insustituible. Y habrá que lidiar con eso cuando de verdad le llamen a retirada. No queda ya, ni en su partido ni en la oposición, ningún alcaldable con semejante carisma. Y esto, en unos tiempos en que el carisma lo determina todo, mucho más que el mero ejercicio de la política, podría dejar la ciudad en una situación peliaguda. En esta época de locos en que los votantes quieren circo en lugar de pan, De la Torre sabe bien cómo hacer de funambulista. A 135 metros sobre el suelo y sin paracaídas, si hace falta.