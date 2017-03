La historia del arte español en torno a Picasso se escribe en su Casa Natal

La historia de artistas como Picasso, Miró y Dalí estaba escrita, pero quedaba por escribir una "historia intermedia" del arte español del siglo XX que ha sido reunida por la Asociación Colección Arte Contemporáneo (ACAC) y de la que ahora se muestra una selección en la Casa Natal del artista malagueño. La ACAC, constituida por un grupo de empresarios antes de la creación del Museo Reina Sofía, cuenta en sus fondos con más de un millar de piezas del siglo XX y XXI que habitualmente se exponen en el Museo Patio Herreriano de Valladolid por un acuerdo de comodato recién renovado, aunque también acaban de mostrarse algunas de ellas en el Meadows Museum of Art de Dallas (EEUU).

Un total de 88 obras de 49 autores están incluidas en las exposiciones Arte recuperado (1916-1957). La modernidad española en la Asociación Colección Arte Contemporáneo y Junto al aura de Picasso. El comisario de las exposiciones, Eugenio Carmona, ha explicado hoy en la presentación que, en el periodo que abarcan las obras, la Guerra Civil aparece "como una brecha" en la que hay un antes y un después, con artistas que optaron por continuar trabajando en España frente a otros que lo hicieron en el exilio. Esta panorámica general del arte español ha sido posible gracias a la existencia de esta colección, cuyo "principal valor" es que "cada pieza ha sido elegida por ser una pieza singular, pero la fuerza de cada pieza está en el conjunto".

En cuanto a la relación entre estos creadores y Picasso, el comisario ha apuntado que han sido elegidos artistas que tuvieron una "influencia notable" del malagueño o con los que existió "una relación personal especial o una afinidad entre ellos". "Partir de Picasso y llegar al arte español del siglo XX es complicado, pero partir del arte español del siglo XX y llegar a Picasso es llegar a la cima", según Carmona.

En la Casa Natal y en su sala de exposiciones se pueden ver obras, además de Picasso, de Rafael Barradas, José Bores, Eduardo Chillida, Salvador Dalí, Oscar Domínguez, Juan Gris, Maruja Mallo, José Moreno Villa o Antoni Tápies, entre otros. Este recorrido por más de cuarenta años de arte español se ha dividido en cinco apartados dedicados, respectivamente, al arte constructivo, a los realismos modernos, al nuevo lirismo, al surrealismo expandido y a la relación del arte con la naturaleza.

Por su parte, el presidente de la ACAC, José Lladó, ha resaltado que ha visto "parir" la colección, cuando un grupo de empresarios comprobó hace treinta años que el arte español "tenía una historia, pero no una historia escrita". Desde entonces, estos empresarios han reunido "silenciosamente" una colección que "ha valido la pena", según Lladó, y que durante los últimos diecisiete años ha residido en el Patio Herreriano, con salidas puntuales como las de Dallas o ésta de la Casa Natal de Picasso, porque "quien no venga ahora a Málaga no existe", ha resaltado el presidente de la asociación.