La CUP no investirá a Jordi Sànchez

El consejo político de la CUP rechazó ayer la propuesta de gobierno de JxCat y ERC, que considera demasiado "autonomista", y sus 4 diputados se abstendrán en una hipotética investidura de Jordi Sànchez (JxCat), aunque Esquerra sigue manteniendo que lo apoyará si lo acuerdan las tres fuerzas. Según indicó en una rueda de prensa el diputado de la CUP Vidal Aragonès, el "rechazo" a la propuesta obligará a JxCat y ERC a renegociarla más a fondo con la CUP, porque aunque la abstención cupera no la bloquea matemáticamente, en la práctica la convierte en muy difícil, a menos que los comunes se abstuvieran, o que los diputados en Bruselas Carles Puigdemont y Toni Comín renunciaran a sus escaños.

Pero la CUP no va a pedir a Puigdemont y Comín que renuncien al acta como diputados, y tampoco garantizaría al nuevo Govern su apoyo si aplica un programa estrictamente autonómico y no avanza hacia la construcción de la república catalana. Vidal Aragonès puntualizó que no se trata de un "no" a la persona de Jordi Sànchez, porque la CUP no ha hecho un debate de nombres, sino porque la propuesta implica "una sumisión total a la legalidad española" y "no afronta el sufrimiento" de los sectores más desfavorecidos de la sociedad catalana con unas políticas sociales enfocadas a reducir las desigualdades.

Denuncian que Junts per Catalunya y Esquerra se han instalado en "el autonomismo"

"Decimos de una forma clara que, ni artículo 155 (intervención de las instituciones autonómicas), ni 135 (estabilidad presupuestaria), ni autonomismo", ha afirmado, a modo de resumen, antes de añadir que "si no avanzamos, siempre retrocedemos". La CUP descartó "el simbolismo" como eje vertebrador de la acción política porque "no sirve para avanzar" y reclamó "políticas reales".

Desde ERC, su portavoz, Sergi Sabrià, quiso aclarar que Sànchez, que es un candidato propuesto sólo por JxCat, contará con el apoyo de los diputados republicanos si su nombre es acordado por las tres fuerzas independentistas: "lo veremos perfecto si este es el nombre finalmente acordado a tres bandas". ERC, recalcó Sabrià, "no pondrá pegas" a ningún candidato con posibilidades de ser investido y ha negado que su partido haya postulado a su líder, Oriol Junqueras, cuyo nombre "en ningún caso ha sido puesto sobre la mesa".

La diputada de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, avisó de que la candidatura de Sànchez es "una estrategia para seguir con el lío", y consideró así que los soberanistas "solo quieren alargar el chicle del procés".

En este contexto, la diputada consideró que, después del Pleno del pasado jueves, "a Puigdemont no le ha quedado otra que reconocer que él ya es pasado para Cataluña". En cuanto al plan de investir a Sànchez, Roldán señaló que es "una estrategia para seguir con el lío del procés" y se preguntó: "¿No tienen a otro candidato que no esté imputado?".

Mientras, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, tildó de "falso" el "paso al lado" del expresident, porque cree que pretende seguir a través de instituciones paralelas en Bélgica, y avisó de que la candidatura de Sànchez es inviable por estar encarcelado. En su intervención ante el consell nacional de los socialistas catalanes, Iceta solicitó al independentismo reconocer su "gran engaño" y buscar otro camino, después de que Puigdemont haya dado un "paso al lado".