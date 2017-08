Detectan en Vizcaya la primera partida de huevos contaminados en España

Otras 48.000 unidades procedentes de Holanda fueron importadas por Francia en julio. Los productos no consumidos ya han sido retirados de la venta una vez que estalló el escándalo.

De hecho, fue el Sistema Europeo de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos quien advirtió en julio de la presencia de fipronil -un producto no autorizado para su uso en animales- en huevos en Bélgica, desde donde se distribuyeron a varios países como Austria, Reino Unido, Irlanda, Italia o Eslovaquia.

El Consejo de Salud belga alertó del fipronil hace un año

El Consejo Superior de Salud belga alertó de la toxicidad del fipronil hace más de un año, pero la Agencia Nacional para la Seguridad Alimentaria (Afsca) no siguió la pista para identificar su presencia en los huevos de granjas del país, informó ayer el diario Le Soir. El Consejo informó a principios de verano de 2016 a los ministerios de Salud y Medio Ambiente belgas de los peligros de la sustancia y recomendó tomar "medidas preventivas", aseguró el rotativo. La presencia de fipronil ha sido detectada en granjas de Holanda, Bélgica, Alemania y Francia, en las que se ha bloqueado la producción, pero el escándalo se extiende a los países que han importado huevos de esos establecimientos, aunque aún no se ha confirmado si las partidas que adquirieron contenían trazas del insecticida. El asunto está siendo tratado por la Comisión Europea como un tema sanitario, aunque los expertos coinciden en que, según los niveles de fipronil encontrados en huevos, no existe un riesgo sanitario potencial.