Garzón reclama un perfil propio para IU dentro del pacto con Podemos

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, deja claro que no cuestiona, "en ningún caso", la alianza con Podemos, que considera "un buen invento", pero sí defiende un "reparto más equitativo" dentro de ese pacto y un "perfil propio" para Izquierda Unida. Así lo planteó ayer Garzón en la Asamblea Político Social de IU, donde hizo balance de la gestión de la dirección al cumplirse el primer año de su nombramiento. El líder de la coalición de izquierdas aseguró que el pacto con la formación morada ha logrado "detener y neutralizar" la estrategia de un régimen basado en el "neoliberalismo salvaje" y que trata de "blanquear" a los mismos que están metidos en la corrupción.

No obstante, esa alianza "puede y debe ser fortalecida", porque, según indicó, no está capitalizando el descontento de la mayoría social, pese a la crisis económica y de gobernabilidad que cree que vive el país.

Los críticos reclaman que el partido "no quede relegado a ser un subalterno" de Iglesias

Si bien el informe que aborda la situación de la alianza con Podemos, hecho público esta semana, se limita a hacer un diagnóstico de cómo la dirección de IU considera que está funcionando sin entrar en las causas, Garzón insistió en que IU necesita tener un perfil autónomo.

Y no porque sean "fetichistas" de la marca, señaló, sino porque, entre otras cosas, opina que hay electores "mucho más referenciados" a IU que a Podemos y, si no ven que tienen el peso que le correspondería tener, "no se verán reflejados" en Unidos Podemos. Las clases populares y los que han sido "más golpeados" por la crisis no acaban de identificarse con las fuerzas de izquierda. "No terminan de votarnos y eso hay que resolverlo", afirmó.

Garzón busca abrir un debate dentro de la organización, con el fin de que analizar "hipótesis" que han conducido al "estancamiento" de las confluencias. "Hay cosas que no están saliendo bien. No estamos creciendo como deberíamos y mientras tanto la derecha está recuperando cierta fortaleza", recalcó el coordinador federal de IU, que insistió en que IU tiene un problema de visibilidad dentro de Unidos Podemos, culpando también a la "lógica mediática" de que el trabajo que hacen se lo acaben "apropiando" otras organizaciones aliadas.

Dentro de IU sigue habiendo corrientes discrepantes con la dirección, como IU Sí con Más Fuerza, que lidera la eurodiputada Paloma López y que en su día apoyó el anterior coordinador federal, Cayo Lara. Este sector emplaza a Garzón a buscar la "diferencia" con Podemos y a trabajar con Pablo Iglesias en un plano de igualdad y "no ser su subalterno", según indicaron a EFE fuentes de esta corriente. "Agradecemos mucho a Garzón que ahora piense que hay que hacerse más visible y fortalecer nuestro discurso, porque no se diferencia de Podemos", algo -lamentaron- que ellos llevan reclamando desde que IU inició el acercamiento al partido morado. Con una cuota del 21% dentro de IU, se sienten con fuerza moral para reclamar a Garzón a que, de cara a las próximas elecciones, las confluencias se pacten desde la equidad y que IU "no pierda su identidad" como opinan que está sucediendo, al permitir que se pierda el foco sobre sus luchas tradicionales, como son los trabajadores y las clases más desfavorecidas.