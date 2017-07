El Gobierno vasco emplaza al de Rajoy a acercar a los presos de ETA

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco Jonan Fernández, considera "impostergable" un cambio en la política penitenciaria que incluya el acercamiento de los presos de ETA, tras la decisión de éstos a aceptar vías legales individuales.

Fernández compareció ayer en rueda de prensa en la sede de la Presidencia Vasca en Vitoria para analizar el debate del autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), que ha terminado con una votación en la que el 73% de los reclusos de ETA se han pronunciado a favor de acogerse a las vías que marca la ley para conseguir la excarcelación.

La legislación no habla de arrepentinmiento, el EPPK mantendrá esa línea roja y la delación"

El responsable de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Ejecutivo autonómico destacó que es "un paso positivo y significativo en la buena dirección" porque supone un avance para crear un "contexto favorable" a un cambio de la política penitenciaria por parte del Gobierno central.

En este sentido, subrayó que esta decisión conlleva un "cambio sustancial de las circunstancias" que han seguido al cese de la violencia de ETA que hace "impostergable" que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "comparta" con el vasco "una reflexión sobre el cambio en la política penitenciaria".

A su juicio, este cambio debería contemplar el acercamiento de los presos de ETA a cárceles próximas a sus entorno familiar y que se atiendan "prioritariamente las problemáticas de mayor incidencia humanitaria".

A preguntas de los periodistas, señaló que este tema debería estar entre las cuestiones que tratar si se celebra la reunión que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido al presidente del Gobierno central.

El representante de Sortu y ex recluso de ETA Antton López Ruiz, Kubati, afirmó ayer por su parte que el EPPK mantendrá en todo caso las "líneas rojas" de "no arrepentimiento y no delación" que fijó al inicio del proceso de su debate interno.

López Ruiz, quien cumplió 26 años de prisión por 13 asesinatos, entre ellos el de la dirigente etarra Dolores González, Yoyes, compareció en una rueda de prensa en San Sebastián.

Señaló que "la legislación no dice nada de arrepentimiento" y que "no se puede pedir solamente a una parte que haga una serie de ejercicios que la otra parte no quiere asumir".