JxCat cuestiona que Rajoy levante el 155 si hay 'Govern' y no descarta elecciones

Por su parte, la presidenta del PDeCAT, Neus Munté, reafirmó el apoyo de su partido, integrado en el grupo de JxCat, a Carles Puigdemont como el candidato "legítimo" para próximo presidente de la Generalitat, y ha pedido a los soberanista "no agobiarnos". En un mensaje de su cuenta de Twitter, la ex vicepresidenta de la Generalitat consideró que Puigdemont es "quien se presentó a las elecciones del 21-D para ser nuevamente investido como presidente de Cataluña". "No nos agobiemos, tengamos confianza en él", reclamó la política nacionalista en alusión al debate sobre un plan d para encontrar un relevo a Puigdemont para hacer viable y efectiva la investidura a la Presidencia de la Generalitat antes del 22 de mayo.

Tampoco descartó la repetición de elecciones, pues los comicios "siempre se tienen que contemplar", ya que son "un elemento muy potente a la hora de hacer política". "Siempre tenemos que tener sobre la mesa la posibilidad de elecciones. ¿Queremos elecciones? No las queremos, pero en política no se puede desechar una carta como ésta", subrayó.

C's insta a los independentistas a que "salgan de la comodidad"

Ciudadanos tiene claro que el independentismo ha fracasado y que sobrevive "muy cómodo sin asumir responsabilidades" culpando a España de "todos sus males". En declaraciones a los medios en la Feria de Abril que se celebra estos días en Barcelona, la líder del partido naranja en Cataluña, Inés Arrimadas, aseguró que si se repiten elecciones autonómicas "será porque los independentistas no han tenido la valentía de decirle a Puigdemont que no forma parte del futuro político de Cataluña". Preguntada sobre las posibilidad de que los independentistas no fuercen al Parlament a desoír la última decisión del Tribunal Constitucional (TC) para intentar investir a Puigdemont como presidente de la Generalitat, la dirigente de Ciudadanos confesó estar cansada de "de estos discursos", "Lo que queremos son hechos", sostuvo Arrimadas, quien pidió al independentismo que actúe con "realismo". "Cataluña no puede estar parada por un huido de la Justicia", señaló la líder del partido naranja, que resaltó que son "evidentes" las "discrepancias internas" en la mayoría parlamentaria independentista. Asimismo, consideró "inexplicable" e "increíble" que el Gobierno no haya presentado un recurso al TrCsobre la delegación de voto de Puigdemont y Antoni Comín: "No entendemos que miren hacia otro lado".