De Málaga a Malagón

Con el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y los ex presidentes del Parlament Ernest Benach y Núria de Gispert en la Cámara, Torra prometió retirar la demanda contra Mas por el 9-N, a la que se sumó la Generalitat durante la aplicación del 155.

Torra imita a Puigdemont: "Majestad, así no"

El candidato de JxCat reprochó ayer a Felipe VI su papel en la crisis catalana: "Majestad, así no", al igual que hizo el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, tras el discurso del jefe de Estado el 3 de octubre de 2017. El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, replicó a su vez: "Majestad, así sí". "Si el jefe de Estado no defiende la igualdad de todos los territorios que conforman España" y la "unidad de la nación española", apuntó el titular de la Xunta, "entonces le diríamos: Majestad, así no". Núñez Feijóo aseguró que el discurso de Felipe VI en octubre estuvo motivado por la defensa de los derechos y libertades de los catalanes, así como por la protección de la Constitución española y del Estatuto de autonomía catalán.