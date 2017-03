Planes para recortar en diplomacia y en ayuda exterior

El presidente de EEUU planea un recorte de alrededor del 37% en el presupuesto del Departamento de Estado, una drástica reducción que, de aprobarse, podría limitar la asistencia estadounidense al desarrollo y la ayuda económica a Latinoamérica. La filosofía de "Estados Unidos primero" que Trump adoptó en su campaña electoral parece destinada a reflejarse en su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2018, que presentará a mediados de marzo y que, según adelantaron esta semana varios medios, incluirá un recorte del 37% en los fondos para el Departamento de Estado.

La Casa Blanca no ha confirmado la cifra de recortes, pero un portavoz de la oficina de presupuesto, John Czwartacki, subrayó que el Gobierno "gastará menos en otros países a medida que defina nuevas prioridades para emplear los dólares".

Los fondos para el Departamento de Estado y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo rondan los 50.000 millones de dólares anuales, menos de un 1% del presupuesto del Gobierno federal, que supera los 3 billones de dólares al año. El recorte en la ayuda exterior tiene como objetivo, en parte, cubrir un aumento en el presupuesto militar de un 10%, equivalente a 54.000 millones de dólares, que se sumarían a los 590.000 millones que EEUU gasta al año en Defensa.

Los planes de Trump para el Departamento de Estado se han topado con la resistencia de republicanos y demócratas en el Congreso, y con las críticas de un centenar de generales retirados.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que un recorte del 37% en el presupuesto del Departamento de Estado "probablemente" no recibirá el visto bueno de la Cámara Alta y uno de sus colegas, Lindsay Graham, declaró que el plan de Trump está "muerto", sin opciones de salir adelante. "No va a suceder. Sería un desastre. Si quitas la diplomacia de la mesa, nunca vas a ganar guerras", dijo Graham. Los destacados senadores John McCain y Marco Rubio también han criticado la propuesta y unos 100 congresistas demócratas enviaron el miércoles una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson, en la que le piden presionar para que la Casa Blanca no recorte en "diplomacia y desarrollo".