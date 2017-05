Podemos recaba miles de apoyos en la calle a favor de la moción a Rajoy

Miles de personas se concentraron ayer por la tarde en la Puerta del Sol de Madrid para mostrar su apoyo a la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que Podemos y sus socios parlamentarios de IU, En Comú y En Marea registraron el viernes en el Congreso. La concentración-mitin organizada por estas fuerzas bajo el lema Hay que echarlos arrancó a las 18:30, cuando la céntrica plaza madrileña estaba ya prácticamente llena.

En torno al escenario, los primeros manifestantes en llegar esperaban a que diese comienzo el acto coreando lemas como el habitual "Manos arriba, esto es un atraco", "Hay que echar al Partido Popular", o el "Sí se puede, Sí se puede", que Podemos ha convertido en su seña de identidad. Las pancartas contra "la trama", "la corrupción del PP" y a favor de la moción de censura a Rajoy se mezclan con los numerosas banderas republicanas que portaban los asistentes.

El cantautor Víctor Lemes fue el encargado de animar el ambiente con conocidos éxitos versionados al estilo "trama", antes de que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, tomara la palabra para dar paso a las intervenciones, tanto de dirigentes de los partidos impulsores de la moción como de representantes de la sociedad civil.

El partido morado y sus socios pretenden demostrar con esta movilización que su moción de censura es un triunfo "social" que reclama la mayoría de la ciudadanía, aunque no vayan a poder sacarla adelante en el Parlamento al no contar con los apoyos suficientes. "Esta moción de censura creo que la vamos a ganar en la sociedad, que es donde cuenta", aseguró el secretario general de Podemos y candidato de la moción, Pablo Iglesias, durante la reunión que celebró la dirección estatal de su formación horas antes de la movilización, en la víspera de las primarias socialistas.

Iglesias admitió que el previsible fracaso de la moción conlleva "enormes riesgos" para su partido. Por ello, espera que la iniciativa sirva para "señalar un futuro distinto" y de "cambio" como la del ex presidente del Gobierno Felipe González hace 37 años, antes de ganar las elecciones dos años después. "Sabemos que la moción no va a prosperar. Sabemos que no voy a ser presidente del Gobierno después de la moción y que presentarla implica enormes riesgos, pero tenemos que afrontar nuestra responsabilidad", defendió.