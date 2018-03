Puigdemont carga contra Llarena

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont acusó ayer al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de "usurpar la función que en democracia tiene el Parlament" por impedir que el candidato a president de JxCat, Jordi Sànchez, encarcelado en Estremera, pueda ser investido mañana.

Puigdemont intervino telemáticamente en la reunión de trabajo que los candidatos y diputados del PDeCAT celebraron ayer en Vilafranca del Penedès (Barcelona), después de que el juez Llarena denegara el viernes tanto la libertad solicitada por Sànchez como el permiso para poder asistir al pleno de mañana, que finalmente ha sido suspendido.

Los independentistas tienen secuestrado el Parlamento catalán en función de sus intereses"

"¿De qué han servido las elecciones si el juez ha decidido? ¿Por qué un único juez, que no ha votado nadie, puede determinar si un diputado, que tiene todos sus derechos, puede ser o no presidente?", se preguntó el ex president.

"Un juez -prosiguió Puigdemont- que usurpa la función que en democracia tiene el Parlament", para preguntarse de nuevo: "¿Es más importante un juez que más de dos millones de catalanes".

El depuesto jefe del Govern interpeló también a las autoridades europeas al interrogarse "¿cuánto durará esto en Europa?" y reclamó "una respuesta política".

Tras conocerse la decisión del juez, el presidente del Parlament, Roger Torrent, anunció a última hora del viernes su decisión de aplazar el pleno de investidura, a la espera de que se resuelvan las medidas cautelares que Jordi Sànchez pedirá mañana ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH).

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, afirmó ayer por su parte que no ve recorrido al recurso presentado a Estrasburgo por la defensa de Sànchez y anunció que su partido volverá a pedir mañana amparo al Tribunal Constitucional (TC) para que empiecen a correr los plazos de la investidura.

"Estamos muy preocupados porque creemos que nuestros derechos y deberes están siendo conculcados. Estamos en falso desde el 31 de enero. Pedimos que se resuelva este vacío que está perjudicando nuestros derechos y deberes y, por extensión, los de todos los ciudadanos. Llevado al absurdo, podríamos estar cuatro años sin gobierno", afirmó Iceta en una rueda de prensa en la sede de los socialistas catalanes.

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, también terció en la polémica acusando a los independentistas de tener "secuestrado" el Parlamento catalán "en función de sus intereses".

En un acto de partido en Barcelona junto a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el líder del PP catalán se refirió así a la decisión de Torrent de aplazar el pleno de investidura a la espera de que se resuelvan las medidas cautelares que Sànchez pedirá al TEDH.

"Es una decisión insólita que no se ha producido en una democracia de la Unión Europea", aseguró Albiol, que lamentó que los independentistas se empeñen en proponer a candidatos como Puigdemont o Sànchez a pesar de que "saben perfectamente que ninguno de los dos candidatos podría ser presidente ni de la escalera de su casa, porque tienen que pasar cuentas pendientes por la justicia por delitos muy graves".

Rivera: "Buscan lío, lío y lío". El líder de Ciudadanos cree que los independentistas solo buscan "lío, lío y lío" y alargar el procés porque "no saben vivir de otra cosa". En la imagen, Albert Rivera aparece flanqueado por Melisa Rodríguez (izqda.) y Begoña Villacís ayer en el Consejo General de C's.