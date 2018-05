Rajoy cierra el apoyo de Nueva Canarias a los Presupuestos mientras que el PNV sigue indeciso

El Gobierno está más cerca de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se desplazó ayer a Las Palmas de Gran Canaria para rubricar el acuerdo con Nueva Canarias, cuyo único voto es vital para superar el trámite parlamentario. Rajoy puso esta negociación como ejemplo de que "es mejor construir que destruir" y destacó el diálogo y los logros obtenidos gracias al apoyo a las cuentas estatales de Nueva Canarias y de Coalición Canarias, aludiendo expresamente al "entendimiento" con los nacionalistas canarios "a pesar de tener posturas políticas muy diferentes".

"Hemos antepuesto el interés general a cualquier otra consideración", sostuvo el prsidente del Gobierno, que insistió en que en las circunstancias actuales "difíciles" es "muy reconfortante y demostrativo de que en España también se puede hacer política".

Los Presupuestos "son buenos para Canarias, como lo fueron los del año pasado", aseguró Rajoy, quien agregó que las cuentas también son beneficiosas para el conjunto de España porque generan confianza fuera" y ofrecen una buena situación de cara a la financiación exterior y a la atracción de inversiones extranjeras, ya que "le dan crédito a nuestro país".

Sin embargo, el Ejecutivo aún necesita amarrar el apoyo del PNV, que aún no se han decidido pese a las notables concesiones negociadas con el PP en materia de inversiones y fiscalidad. Precisamente, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, incidió ayer en que todavía no se da por hecho el voto favorable de su formación. Según argumentó, el problema estriba en que el artículo 155 sigue vigente en Cataluña ya que aún no se ha formado el nuevo gobierno catalán.