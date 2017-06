Más de 4.000 evacuados en Londres por vivir en torres inseguras

Unas 4.000 personas fueron evacuadas en las últimas horas de alrededor de 650 viviendas en Londres debido a que éstas no cumplían con la normativa para la prevención de incendios, mientras las autoridades continúan chequeando el estado de los edificios en todo el país. La primera ministra británica, Theresa May, anunció la pasada semana que diariamente se examinarán un centenar de edificios con el objetivo de evitar nuevas tragedias como la ocurrida el 14 de junio en la Torre Grenfell, en la que murieron al menos 79 personas. Otros seis heridos continúan ingresados en hospitales.

A raíz del suceso, las autoridades municipales del Reino Unido analizan los revestimientos de los bloques bajo su jurisdicción, la mayoría construidos en los años 70 pero reformados más recientemente con materiales de peor calidad. Por el momento, las autoridades han detectado al menos 27 torres que incumplen las medidas antiincendios. El Ministerio de Comunidades y Gobierno municipal precisó que estos bloques de pisos, que albergan vivienda de protección oficial para personas sin recursos, son gestionados por quince consistorios diferentes en distintas zonas de Inglaterra. Los edificios en malas condiciones detectados hasta ahora están en barrios londinenses o de las afueras como Hounslow o Brent o en localidades como Portsmouth, Manchester o Plymouth.

Miles de personas asaron la noche en edificios públicos, hoteles o en casa de familiares y amigos. No obstante, según informaron ayer las autoridades, en el barrio de Camden, más de 80 personas se negaron a abandonar sus casas. Algunos criticaron la sobrerreacción de las autoridades. "Otros dos incendios en esta torre pasaron inadvertidos", dijo un padre de familia. Un hombre de 94 años contó mientras tanto que no se había llevado suficientes medicinas. "No tengo fuerzas para algo así", añadió.