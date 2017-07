Los lugartenientes de Sánchez obvian la territorialidad y sacuden a Rajoy

Ibarra avisa: "Ferraz mantiene la fachada pero se vació por dentro"

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta y ex secretario general del PSOE de Extremadura, advirtió ayer en el congreso regional en Mérida a la nueva cúpula socialista que "Ferraz mantiene la fachada pero se vació todo por dentro" y pidió al partido ir con "la modernidad" pero sin perder las "convicciones" de un partido con 138 años de historia. El PSOE, según Ibarra, "no está aquí para ganarle a Rajoy ni a Monago" sino para "ganar a la injusticia y las desigualdades", y rogó que si ello no da la victoria electoral, "que no nos quiten las convicciones, que no ganen las conveniencias". Ibarra precedió en el turno de palabra al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. El ex presidente extremeño, quien considera que las primarias es el "método ideal" para dividir a los militantes, insistió en que los ciudadanos no esperan de los partidos divisiones sino conocer cuáles son sus líneas de acción política. Defendió una España "plural, descentralizada y libre" pero que no sea "un Estado roto".