Los 'pedristas' y los críticos pugnarán por el control de seis federaciones del PSOE

La pugna entre los partidarios del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y los sectores que le son críticos se extenderá a al menos seis federaciones durante los congresos regionales que se van a celebrar entre julio y octubre para renovar sus direcciones. La Comunidad Valenciana, Canarias, Asturias, Aragón, Madrid y Cantabria, donde sus líderes no apoyaron a Sánchez en las primarias, son los feudos en los que se prevé batalla, una vez que el nuevo secretario general se ha hecho con el control de los principales órganos del PSOE, Ejecutiva y Comité Federal.

En Andalucía, se da por hecho que Susana Díaz revalidará el mando que ostenta desde noviembre de 2013, aunque Francisco Tirado, miembro de una de las plataformas de apoyo a Pedro Sánchez, pretende rivalizar con ella en julio si recaba los avales precisos. Aunque Sánchez plantó cara a Díaz en su terreno en las primarias -63,2% frente al 31,7% de él-, su intención no ha sido promover una candidatura alternativa.

No habrá candidato de Sánchez en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura

Donde tampoco parece que Sánchez quiera alterar las aguas es en Extremadura y Castilla-La Mancha. Una vez que Guillermo Fernández Vara aceptó su oferta integradora de encabezar el Consejo de Política Federal, Leonor Martínez-Pereda, afín a Sánchez, anunció su retirada y dejó el camino expedito para la reelección del presidente extremeño. La novedad en Extremadura es que, si hay primarias en julio -hay otros dos precandidatos con pocas opciones-, serían por primera vez a doble vuelta si ninguno logra el 50% de los votos de los militantes.

Emiliano García-Page aún no ha tomado una decisión firme de si optará a la reelección en Castilla-La Mancha, después de que amagara con dar un paso a un lado si Sánchez derrotaba a Díaz. Por el momento, como en Andalucía, aunque Sánchez ganó en primarias, no se vislumbra ningún aspirante que le pueda retar.

Entre las federaciones donde habrá pulso, destaca la Comunidad Valenciana, puesto que Ximo Puig tendrá un rival de peso en el sanchista, Rafael García, alcalde de Burjasot. Ante el peso creciente del nuevo secretario de Organización y líder de los socialistas valencianos, José Luis Ábalos, y el rotundo triunfo de Sánchez en las primarias, Ferraz ve viable desbancar a Puig y hacerse con el control de la segunda federación en militantes. Puig no ve "motivos suficientes" para cuestionarle y lo considera una venganza, además de un riesgo para el gobierno que comparte con Compromís.

Situación similar se prevé en Aragón, donde Javier Lambán, uno de los mayores detractores de Sánchez, está "en proceso de reflexión" sobre si opta a la reelección, con el temor de que la disputa interna también pueda afectar al gobierno autonómico que encabeza.

En Madrid, se da por hecho que la pretensión de Sánchez será remover a la secretaria general, Sara Hernández, que en su día fue su aliada y luego apoyó a Patxi López. Sin calendario congresual fijado, en las quinielas aparecen como aspirantes de Ferraz los diputados autonómicos José Manuel Franco y Daniel Viondi.

Más incierto es el escenario en Canarias, con cuatro precandidatos que competirán en primarias el 23 de julio con la aspiración de ser proclamados en el congreso de septiembre. El sanchistaÁngel Víctor Torres quiere hacer sombra a la anterior secretaria general del PSOE de Santa Cruz de Tenerife y actual presidenta del grupo en el parlamento canario, Patricia Hernández, partidaria de Susana Díaz. Ambos deberán competir además con el ex ministro Juan Fernando López Aguilar y el militante de La Gomera Pompeyo Curbelo.

También se prevé duelo múltiple en Galicia, a la espera de lo que haga la presidenta de la gestora, Pilar Cancela, que ha entrado en la Ejecutiva Federal por su fidelidad a Sánchez. En Asturias, los pedristas, que ganaron con holgura en mayo, barajan opositar al liderazgo que deja Javier Fernández tras 17 años en el cargo con una candidatura que podría abanderar Adrián Barbón, muy cercano a la ahora "número dos" de Ferraz, Adriana Lastra. Los javieristas, que prefieren esta etiqueta a la de susanistas, no han concretado aún quién será su aspirante.

Cantabria no escapará a la pugna y su secretaria general y vicepresidenta del Gobierno regional, Eva Díaz Tezanos, cercana a Patxi López, tiene en frente a Pablo Zuloaga, que se inclinó por el nuevo líder del PSOE. Donde habrá continuidad es en Castilla y León, con Luis Tudanca; en Navarra, con María Chivite, y en Baleares, con Francina Armengol, federaciones que apoyan a Sánchez, al igual que Ceuta y Melilla. En el País Vasco, Idoia Mendia tiene todas las papeletas para repetir, una vez que Patxi López se ha integrado en la nueva dirección federal. Habrá caras nuevas en La Rioja, donde el aparato se decantó también por el ex helendakari, con Francisco Ocón de favorito para relevar a César Luena con el beneplácito del pedrismo, y en Murcia, ya que Rafael González Tovar decidió no repetir.