Oigo la cadenciosa lluvia tras la ventana abierta mientras sacudo de las sábanas los sueños. Hoy el cuerpo se levantó alicaído, reliada en las alas la meliflua melancolía. Ya aprendí a aceptar estos estados y sin juzgarlos, simplemente, los contemplo. Será que la noche anterior estuve leyendo a Pessoa y Fernando siempre me altera el inconsciente y quizá sus palabras hicieron mella en el sueño. "El silencio que emana del sonido de la lluvia se extiende, en un crescendo de monotonía cenicienta, por la calle estrecha que observo. Estoy durmiendo despierto, de pie contra la ventana, en la que me recuesto como en todo. Busco en mí qué sensaciones son las que experimento ante este caer deshilachado de agua sombríamente luminosa que destaca en las fachadas sucias y más aún en las ventanas abiertas. Y no sé lo que siento, no sé lo que quiero sentir, no sé lo que pienso ni lo que soy". Será que a partir de cierta hora a este fascinante lisboeta no debería leerlo.

Contrariedades pequeñas, pero profundas, como que el almendro, este año, a causa del temporal, no ha logrado conservar su efímera y delicada flor, esa que día tras día añoré todo el invierno. Ese paisaje blanco en una porción pequeña de tiempo entre año y año. Habrá que esperar de nuevo y según cómo se mire es muy poco o mucho el tiempo. Será que llovió sobre mojado y mojó poco y yo quiero que siga lloviendo y mojando para empapar la tierra y también la carne y que llegue hasta el alma y la moje y que brote el llanto. Y que gota y lágrima se fundan y que salga el sol, o la luna, para que todo vuelva a su cauce.

Será que la vida es, a menudo, difícil entenderla. Que sería todo más amable si cada uno pusiese un poquito de su parte. Más ecuánime si la justicia fuese justa para todos.

Será que he sentido muy hondo a Pau Donés, y no en sus canciones como antes sino en una entrevista en la que dice que la muerte no le ronda, que la lleva dentro y que la enfermedad le ha hecho más feliz al darse cuenta de lo que realmente importa.

No quiero esperar a ese momento. Si algo aprendí de llevar la muerte cerca es a no perder el tiempo, así que voy a salir a que me cante el pájaro y me ilumine el día. Y también a mojarme.