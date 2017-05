Más allá del espejo

No es tiempo ya para aflicciones. Lo que nos crea confusión son simples apariencias de una imagen sesgada y limitada. Acerquémonos al paraíso ahora, todavía nos queda algún tiempo y podemos transformar nuestras egotistas imágenes en amables semejanzas. Son las apariencias las que se empeñan en promulgar aquello que nos distancia y hay veces que podría parecer que ni apenas te conozco, pero el tiempo atesora lo contrario, este estar unidos va ya para largo. Cualquier bullicio ancla nuestro esfuerzo y nos sumerge en un gozo interior cada vez más ancho, hasta que a veces llegamos a sentir esa extraña sensación de ser irreales, de que todo lo vivido es un sueño y que lo que se sueña es lo realmente verdadero. ¿No dices nada? Parece que nos queda por aprender que en una remota parte habita nuestra amorosa condición divina que a nada le teme ni se doblega y solo la conseguiremos tocar aligerando el peso de cargas vividas para percibir el exacto peso de nuestras almas; considerándonos iguales tú a mí y yo a ti y ambos al resto.

¿Qué somos con respecto al universo? ¿Qué nos mueve a esperar este milagro que va a suceder tarde o temprano? ¿Qué limitación nos hace ignorar el mismo origen luminoso? ¿Cuándo vamos a claudicar a la belleza y volver a casa y abrazarnos? Qué pesada materia nos habita, qué terquedad la de volver a la carne y ponerle grilletes a las alas y límites a los sentimientos. Podría estar así eternamente, aprendiendo a vivir amando, sin miedo a las distancias que impone la materia ya que en nuestra propia naturaleza no poseemos existencias separadas; somos más allá de todo límite. Todo esto es un viaje más de los que hicimos porque el aprendizaje que vinimos a adquirir está en la sutileza que se aparta del engañoso apego y bebe de la eternidad que nos florece en cada acto creativo sin necesidad de reconocimiento ni mérito. Se sustenta en el éter de la nada y es incompatible con el miedo.

Al salir del espectro luminoso y volver a habitar la estancia de la trémula carne, me doy cuenta de que el espejo, indolente, me devuelve una limitada mirada que por un momento no alcanza a descifrar mis ojos. Hay algo más profundo que no consigue proyectar: esa parte sagrada de pureza que nunca, por mucho que la imagen lo intentara, será capaz de reflejarla.