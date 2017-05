Quién quiere vivir para siempre? Leía ayer en la prensa a José Luis Cordeiro, profesor de la Singularity University, en California (EEUU), y uno de los organizadores de la Cumbre Internacional de Longevidad y Criopreservación que se celebra en Madrid, afirmar que pronto asistiremos "a la muerte de la muerte". La idea me dejó pensativo. Ya, supongo que será estupendo no perder a tus seres queridos, pero ¿vivir eternamente me condenará a cubrir sin remedio los concursos del Falla año tras año?, ¿si no me muero nunca querrá decir que tampoco me podré jubilar? ¿que no me haré viejo?, ¿que no me crecerá el pelo pero tampoco la barriga?, ¿que en el mejor de los casos seré una especie de Berlusconi pero en plan tieso?, ¿que tendré que llevar al colegio a los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos? Al final van a tener razón aquellos que decían: vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver.