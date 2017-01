Oportunidad

El ex concejal Rafael Garófano, una persona cuya opinión respeto mucho, ha abierto un interesante debate en la ciudad sobre el hotel que se quiere hacer encima de la estación de Renfe. Ayer por la tarde había un debate, que parecía bastante bueno sobre el tema.

Me parece muy valioso que haya ciudadanos que se preocupen de estos temas y el debate abierto creo que es de interés para la ciudad. Sin embargo estimo que la temática, a mi juicio, se queda corta. No deberíamos limitarnos a hablar sobre el hotel sino que creo necesario un amplio debate ciudadano sobre qué hacer con toda esa zona que es fundamental para el futuro.

Si Cádiz, como parece, piensa tener al turismo como principal medio de ingresos, esta zona resulta fundamental y no podemos ponernos a debatir un día sobre la aduana, otro sobre qué hacemos con la antigua estación y ahora si ponemos el hotel o no. Considero que es necesario que nos pongamos de acuerdo y no sólo los políticos y se consensue un desarrollo que vaya sobre todos estos terrenos, el puerto e incluso las puertas de Tierra porque creo que todo forma parte de lo mismo y acertar con que se va a hacer con la zona es fundamental.

Coincido con Rafael en que construir un hotel ahí en medio es más hortero que lo que puso la Saeta Rubia junto al parque Genovés pero creo que no debemos limitarnos a una campaña ciudadana sobre ese hotel, sino también ver que se va a hacer con el sitio donde ahora está la estación de autobuses, como se va a solucionar la comunicación entre las Puertas de Tierra y toda esta zona de la ciudad, que se va a hacer con la antigua estación, si ve a tirar el edificio de la aduana, que creo que sería lo más oportuno y, sobre todo, contar, para el dibujo de todo, con lo que se va a hacer en los terrenos que el puerto va a donar a la ciudad.

Sería bueno que este grupo de ciudadanos y una persona con peso en la ciudad como Rafael Garófano, liderara este debate y que se involucre tanto el Ayuntamiento de Cádiz como la Junta de Andalucía.

Se necesita un gran debate, no ponernos a hablar sobre un aspecto en concreto. Para la ciudad sería muy positivo ver que hay ciudadanos capaces de esto y que les preocupa algo más que hacer cola durante 6 días para comprar las entradas del concurso del Falla.