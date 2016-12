2017: augurios políticos

Hay que reconocer que esta Navidad se aprecia mayor prosperidad y mayor alegría a la hora de gastar, pero, como la prosperidad nada tiene que ver con chamanes, magos o videntes, sino más bien con Montoro, Merkel y Mario Draghi, ningún sentido tiene que cada 31 de diciembre los ciudadanos de a pie nos dediquemos a ejecutar rituales variados para que el año nuevo nos traiga felicidad y fortuna. Más bien habría que hacer chamanescas predicciones sobre el panorama político que nos espera en 2017 para intuir qué grado de estabilidad y prosperidad podremos alcanzar durante los próximos 365 días. Cual expertos videntes, no nos cuesta mucho predecir que Rajoy y Rivera serán reelegidos como líderes de sus respectivos partidos, sin espectáculos que puedan darnos algún que otro minuto de oro a quienes nos gusta analizar todo lo que hacen estos señores. Más culebronescos se presentan, sin embargo, los congresos de Podemos y del PSOE.

Los primeros andan dando la peor imagen de su historia entre rifirrafes continuos a poco de Vistalegre II, entre sonadas destituciones, campañas de #ÍñigoAsíNo, y con una línea de salida de sólo 2.400 votos de diferencia entre pablistas y errejonistas. No obstante, estos controladores de la moral ajena, que sólo ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio -no se olviden de los 700.000 euros de Monedero, de la beca de Errejón, del "pisito" de Ramón Espinar, del desnudo de Rita Maestre en la capilla de la Complutense o del lío de Tania Sánchez, su padre y su hermano en Rivas-, creo que sin duda reelegirán al implacable Iglesias al frente de su Desunidos Podemos. No en vano Echenique ya ha advertido a Errejón de que el derecho a discrepar en público "pone en peligro la continuidad del proyecto"… Y es que son tan democráticos…

Los segundos tampoco se quedan cortos, ya que muchos momentazos nos ha dado Pedro Sánchez y esperemos que lo siga haciendo postulándose como candidato a la Secretaría General del PSOE, aunque el vaticinio aquí está también cantado, ya que no hay duda de que Díaz será la triunfadora.

Y para el gobierno auguro muchos pactos si es que no quieren perder el enclenque bastón de mando que por ahora tienen.

Los catalanes seguro que también no darán la vuelta al cole con su referéndum secesionista previsto para septiembre de 2017, y veremos qué hace esta vez el pusilánime de Rajoy ante el desafío soberanista y encima con un gobierno en minoría. Por ahora dicen que no habrá consulta, pero cuando Puigdemont, Forcadell y Junqueras saquen las urnas a la calle, ¿se aguantarán o recurrirán a los tanques de Homs? Aquí vaticino un término medio, eso sí, con altercados deseados por los independentistas, que querrán pasar a la historia como víctimas del fascismo gubernamental.

Nos espera un año muy intenso desde el punto de vista político, pero nuestra prosperidad dependerá de la estabilidad que puedan consensuar PP, PSOE y Ciudadanos en este polvorín de ideologías, desencuentros y tiranteces. Esperemos que su voluntad siga siendo dialogante. Ah, y no se olviden del tío Donald, que desde USA puede trastocarlo todo… Y mientras el 2017 llega, sigan disfrutando de esta Navidad y no se preocupen de los 4 kilos de más que las estadísticas prevén que ganemos en estas fechas… que sólo son estadísticas. Feliz año nuevo.