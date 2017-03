Comparece hoy ante el juez el presidente de Murcia y se sabrá si se archiva la causa abierta contra él o por el contrario se inicia el procedimiento para una vista oral.

Hoy se decide el futuro de Pedro Antonio Sánchez, pero es también una prueba de fuego para el PP y Ciudadanos. Si se archiva la causa, C's y Albert Rivera se encontrarán ante una situación complicada porque, sin esperar la comparecencia de Sánchez ante el juez, han roto un pacto de gobierno y, además, Rivera ha cometido la insensatez de declarar que Sánchez podría estar ocultando información sobre la financiación fraudulenta del PP y por eso Rajoy se negaba a dejarle caer. Insensatez porque ningún político serio lanza acusaciones tan graves sin pruebas fundadas.

Hoy, o Rajoy o Rivera se encontrará en una mala situación. Pero con una diferencia: si Sánchez es finalmente imputado, Rajoy le obligará a caer, porque viene obligado por las normas que él mismo ha propuesto en los estatutos de su partido, el cese del cargo al que se ha abierto juicio oral por un presunto delito de corrupción. Rivera sin embargo, si el juez archiva, habrá colocado a C's en una situación delicada, por el empecinamiento en considerar corrupto a quien no lo es según un juez, por su frivolidad al no esperar cuatro días para conocer la decisión judicial, por considerar corrupción una posible delito administrativo y porque, una vez más, se le recordará que promovió la caída del ex alcalde de Granada por un presunto delito administrativo… para apoyar a un alcalde socialista en esa ciudad, incurso también en un procedimiento administrativo. Es decir, que la imagen de que C's. Por no mencionar que una moción de censura contra el presidente murciano como la que insinuó el dirigente regional de Ciudadanos obligaría a ese partido a un pacto con PSOE y Podemos, o por no mencionar que en su propia propuesta anticorrupción C's recoge que el apartamiento de un alto cargo debe hacerse cuando sea citado para juicio oral.

Rivera tendría que ser más riguroso en sus decisiones para evita la perplejidad de un porcentaje alto de votantes ante las diferentes varas de medir de algunas de sus iniciativas. Cuentan que está resentido porque Rajoy le puentea, y tiene razón en que le puentea: pero es que debe ser el único español que no advierte que con 32 escaños no suma suficiente con el PP como para que Rajoy pueda sacar adelante sus propuestas de gobierno … y se ve obligado a intentar pactos con el PSOE.

Hoy es toda una prueba de fuego para Ciudadanos.