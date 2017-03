Rajoy no descarta convocar elecciones antes de que finalice la legislatura. Pero, por lo que cuentan algunos de sus más estrechos colaboradores, no serán los Presupuestos de 2017 los que le podrían servir de excusa, sino que Pedro Sánchez ganase las primarias y se convirtiera en el próximo secretario general del PSOE, líder de la oposición y dueño y administrador de los votos socialistas en el Congreso. Siempre según esos colaboradores, a Rajoy no sólo no le preocupa la aprobación de los PGE sino que incluso le puede venir bien.

Unos Presupuestos prorrogados, como los actuales, impiden que se puedan aprobar iniciativas parlamentarias que los afecten directamente, y son por tanto la excusa perfecta para no aceptar algunas de las propuestas más polémicas que llegan desde los partidos de la oposición, algunas de ellas incluidas en el pacto de investidura firmado con C's. De esta manera va gobernando al trantrán, como en el juego del mus, mientras llega la fecha en la que se deben iniciar las negociaciones para aprobar los Presupuestos del próximo año. El acuerdo sobre el techo de gasto alcanzado con el PSOE hace unos meses fue vital para detener las presiones de la CE, detener las exigencias de nueva financiación de los gobiernos autonómicos y poder ejercer la labor de gobierno dentro de unos límites. Sería sin embargo imposible seguir gobernando con una nueva prórroga. En ese caso sí que habría que plantearse la convocatoria de elecciones. Pero antes llegará otra fecha que Rajoy espera con el máximo interés: las primarias socialistas.

Por experiencia personal y política, sabe Rajoy que un PSOE en manos de Pedro Sánchez bloquearía cualquier iniciativa de gobierno, cualquiera excepto la que pueda estar relacionada con política antiterrorista. Y aun así la demagogia de la izquierda radical respecto a medidas de control sobre los refugiados podrían poner en riesgo esa lucha que hoy es básica para garantizar la seguridad nacional. Incluso la internacional. Por tanto, un PSOE mandado por un Sánchez resentido contra la gente más capaz de su partido, y que siente una animadversión enfermiza hacia Rajoy, obligaría al actual presidente a reconsiderar su deseo de agotar la legislatura.

Habrá que esperar al resultado de las primarias del PSOE para hacerse una idea de lo que puede decidir Rajoy respecto al futuro, pata tener una cierta idea de cuáles pueden ser sus intenciones respecto a un adelanto electoral. Los PGE son importantes, pero lo urgente es saber qué pasa con el PSOE.

Por cierto, un PSOE que, si Rajoy adelanta la convocatoria electoral, puede sufrir un revés de imprevisibles consecuencias.