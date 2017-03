Ya todos sabemos que si eres niño puedes tener o no pene y si eres niña tener o no vagina y que, en cambio, hay un grupo de adultos que no tiene cerebro ni corazón. Este grupo sí que se ha hecho, precisamente para hacerse oír, con un autobús naranja de no sé si merecida o inmerecida fama. Y lo que ellos que sí tienen, desde luego, es pasta: en la memoria de actividades de la asociación en 2015, se contabilizaban "2,6 millones de euros entre cuotas (61%), donativos cuyo origen no revela ( 38%) y eventos y otros conceptos (0,6%)". Gran parte de este montantes lo aportan sus casi 7000 socios, que nutren actividades y proclamas consideradas de "utilidad pública" por Fernández Díaz. El autobús y su mensaje han sido retirados de circulación cautelarmente por un magistrado que considera que daña la dignidad, y yo que me alegro, porque el último insulto ante ciertos mensajes sería la impunidad.