La Audiencia confirma el procesamiento del patrón del ex militar por el crimen de la gasolinera

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha confirmado el procesamiento de José María Y. T. en el asesinato de Manuel Jiménez Gabarro, el hombre de 45 años que fue tiroteado en una nave de la urbanización Mataluna de Carmona. Este investigado es propietario de la nave donde se produjeron lo disparos y patrón del ex militar cubano Alberto Hernández, que está en prisión provisional como presunto autor del asesinato tras haber confesado la autoría.

El tribunal ha rechazado el recurso de apelación presentado por el patrón contra el auto de procesamiento dictado por el juzgado de Carmona. La defensa había impugnado su procesamiento alegando que no existe pruebas para justificar su imputación por los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas.

La Audiencia considera que "subsisten" los mismos motivos por los que en octubre del año pasado revocó el archivo de la causa contra José María Y. T. porque "con independencia de la valoración que se haga de las pruebas y datos indiciarios existentes en la causa, existen elementos probatorios que permiten sostener el pronunciamiento efectuado", principalmente por la declaración del ex militar cubano, "que no tiene carácter exculpatorio y ofrece una versión de los hechos que resulta razonable, no así la de los testigos presenciales, que además de faltar claramente a la verdad dos de ellos en su primera manifestación a la Policía, la posterior tampoco resulta lógica, existiendo contradicciones entre ellos que no resultan justificadas, como es la relativa al motivo de la visita" a la nave de cuatro personas y que cada una de ellas "dé una explicación a la causa de la reclamación realizada por Manuel Jiménez". El tribunal añade que no es explicable que el patrón, "viéndose acorralado y cogiendo uno de los visitantes una barra de hierro”, dijera que no se sintió intimidado y que le pareció “totalmente sorpresiva la reacción de su empleado".

En el auto dictado en octubre pasado, el tribunal estimó que también había indicios delictivos contra el propietario de la nave, José María Y. T., al que supuestamente habían acudido la víctima y otros tres amigos para cobrarse una deuda.

Los magistrados recordaron que el ex militar cubano atribuye a su patrón la entrega de la escopeta con la que se cometió el asesinato y que procedía de "un delito de robo".

La Audiencia decidió mantener la imputación contra el dueño de la nave por el delito de homicidio o asesinato, "pues así resulta de la declaración de Alberto Hernández y los datos indiciarios existentes en la causa, donde ciertamente existen manifestaciones contradictorias y, en algunos aspectos, desmentidas al citado investigado, que sólo habla de un disparo y no de dos, como realmente fueron los realizados por Alberto Hernández".

De la misma forma, el tribunal apuntó que José María Y. T. "no aclara" en su declaración el incidente que tuvo con la víctima y con sus tres acompañantes, uno de los cuales se situó a la espalda "con un hierro en la mano". Los testigos dicen que la discusión fue "acalorada, lo que no parece corresponderse con la situación de tranquilidad descrita por él", precisaba el auto de la Audiencia, que añadía que las "contradicciones y desmentidos apreciados" en las declaraciones de otros dos testigos "permiten dudar de la veracidad de sus manifestaciones sobre lo ocurrido en la nave donde se producen los hechos".

La Audiencia recuerda que la Policía ha señalado que "no puede decantarse por ninguna de las versiones de las partes" y las manifestaciones del presunto asesino, el ex militar cubano Alberto Hernández, en algunos aspectos han sido "finalmente confirmadas", por lo que "sin perjuicio de lo que pueda declararse una vez concluya la instrucción", el tribunal estima "justificada" la pretensión de la acusación particular sobre la imputación de José María Y., dejando sin efecto el sobreseimiento acordado con anterioridad por los delitos mencionados.

El empresario admitió en su declaración ante el juez que tenía una deuda de más de 1.000 euros con la víctima, pero negó que hubiese ordenado a su empleado que le disparara.