Cerca de 15.000 vecinos de cuatro municipios sufren cortes de agua

Cerca de 15.000 habitantes de cuatro municipios y una pedanía de la Sierra Sur de Sevilla sufren desde hace ya dos semanas restricciones en el suministro de agua como consecuencia del "alarmante" descenso en los últimos meses del acuífero El Puntal, del que se abastecen los municipios de Badolatosa, Lora de Estepa, Casariche, La Roda de Andalucía y la pedanía de Corcoya (Badolatosa).

Según explicó ayer el concejal de Sanidad, Agricultura, Ciclo Hidráulico y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Badolatosa, Custodio Borrego, la sequía que viene sufriendo desde hace varios años la Sierra Sur y las altas temperaturas registradas el pasado mes, que desencadenaron un aumento del consumo doméstico, han provocado un descenso considerable del nivel del agua del acuífero, lo que ha obligado a tomar medidas preventiva entre los municipios afectados. "Si no realizamos cortes de agua, a medio plazo, en pocos meses, el agua podría agotarse", aseguró Borrego.

Los municipios afectados negocian con la Diputación el uso del pozo de La Algaidilla

La alarma saltó cuando el llamado depósito de cabecera, que bombea el agua del acuífero y almacena el agua tratada para después suministrarla a los municipios, se quedó vacío. "Esto no significa que el agua del pozo se hubiera agotado, sino que no tenía altura suficiente para llegar al depósito de cabecera", explicó Borrego. "El depósito no contaba con suficiente agua para abastecer a los cuatro municipios las 24 horas del día, no le daba tiempo a llenarse", afirmó.

Ante esta situación, hace dos semanas, los cuatro ayuntamientos, junto al Consorcio de Aguas de la Sierra Sur, al que pertenece La Roda de Andalucía, decidieron de forma conjunta cortar el suministro de agua varias horas todas las noches. Tras una primera revisión de la situación tras estas dos semanas, se ha decidido continuar con las restricciones, y desde la madrugada de ayer lunes hay cortes de agua desde las 00:00 hasta las 07:00, todos los días salvo los sábados y domingos de madrugada.

Los municipios más afectados, con cortes totales, son Badolatosa, Casariche y Lora de Estepa, en cuyo término municipal se encuentra el acuífero El Puntal, aunque lo gestiona Badolatosa. Los vecinos de La Roda de Andalucía sólo sufrirán una reducción de la presión del agua, ya que este municipio pertenece al Consorcio de Aguas de la Sierra Sur desde 2004, y también se abastece del pantano de Écija.

Las continuas averías en las tuberías del depósito de Osuna que bombea el agua del pantano de Écija, según explicó Fidel Romero, alcalde de La Roda de Andalucía, ha hecho también que este municipio tire más de lo habitual del agua del acuífero El Puntal, haciendo más crítica su situación.

Romero recordó ayer a este periódico que La Roda de Andalucía se unió al Consorcio de Aguas de la Sierra Sur para garantizar el abastecimiento a su población tras detectar que el acuífero de la Sierra de la Nava, del cual se abastecía La Roda de Andalucía, estaba contaminado con nitrato y no era apto para el consumo humano.

"Es cierto que los vecinos de La Roda no van a sufrir medidas tan agresivas como en otros municipios y que contamos con el pantano de Écija, pero nos solidarizamos con los otros pueblos", señaló Fidel Romero. "Tenemos que ir todos a una para garantizar el consumo de agua, que se está convirtiendo en el oro líquido del siglo XIX", afirmó.

La alcaldesa de Lora de Estepa, Asunción Olmedo Reina, aclaró que "estas medias son preventivas y que en función de cómo evolucione el pozo, se prolongará o acortará el tiempo en el que se realizarán los cortes". "Es cierto que estamos preocupados, pero vamos todos a una. Es muy importante que los cuatro municipios estemos unidos y actuemos igual", indicó.

Los municipios de la Sierra Sur están estudiando otras posibles alternativas que permitan la recuperación de El Puntal. En este sentido, negocian con la Diputación de Sevilla la explotación de un pozo situado a un kilómetro de distancia del acuífero principal, en una zona llamada La Algaidilla, en el término municipal de La Roda de Andalucía. "Es una tierra de dominio público, pero el pozo se encuentra en una parcela de propiedad privada", lo que complica su uso, explicó Custodio Borrego, concejal de Badolatosa. "Este pozo ya se ha utilizado con anterioridad durante varios años a raíz de las importantes sequías que sufrimos en 2008 y 2009, mucho peores que ahora, pero dejamos de hacerlo hace unos tres años porque la calidad del agua de El Puntal era mejor y suficiente", aseguró. Los municipios afectados desean volver a usar este pozo como medida de apoyo.