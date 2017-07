Condenado un edil de 'Sí Se Puede' por agredir a un policía local

Un juzgado de lo Penal de Sevilla ha condenado a seis meses de cárcel al concejal de Guillena Sí Se Puede Manuel Martínez Lorenzo, como autor de un delito de atentado a la autoridad y otro leve de lesiones, por agredir a un policía local durante los incidentes producidos con motivo del apoyo que un concejal tránsfuga de esta marca blanca de Podemos dio para nombrar al alcalde socialista Lorenzo Medina. El juicio contra el edil Manuel Martínez ni siquiera llegó a celebrarse, una vez que el concejal y los otros dos acusados, entre ellos un hermano de éste, reconocieron los hechos y aceptaron la pena solicitada por la Fiscalía, que rebajó de un año a seis meses de cárcel su petición de condena.

Manuel Martínez ha sido condenado asimismo al pago de una multa y a indemnizar con 850 euros al agente lesionado, según el acuerdo alcanzado el pasado viernes en el juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla, que ha suspendido las penas durante un periodo de dos años siempre y cuando se abone la indemnización al agente.

Los hechos que el concejal de Guillena Sí Se Puede ha reconocido, según el escrito de calificación realizado por el Ministerio Público en su día, se remontan al 28 de septiembre de 2015, cuando poco antes de las cinco de la tarde se produjo un altercado en la puerta principal del Ayuntamiento de Guillena, en el momento en que trataba de acceder al mismo el concejal tránsfuga Javier Pisonero Campos. Dice el fiscal que para proteger a este edil se había formado un cordón policial, en el que uno de los acusados, hermano del concejal, propinó un "fuerte empujón" a un policía local.

Otro acusado, J. C. V. H., propinó un golpe en la mano a un agente, por lo que el acusado tuvo que ser reducido. Es precisamente en ese momento cuando, según la Fiscalía, interviene el concejal de GSP Manuel Martínez y se acerca a un policía local, al que golpeó en el pecho, tratando de apartarlo del hombre que estaba siendo reducido, y volvió a golpearlo con un "manotazo", al tiempo que profería expresiones como: "¿Qué haces, gilipollas? ¿Quién te has creído que eres? No me toques, que soy concejal", precisa el escrito del Ministerio Público. Este policía local sufrió un esguince de muñeca izquierda y tardó 15 días en curar, con impedimento para sus ocupaciones habituales y quedándole como secuelas dolor en la mano.