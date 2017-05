El Consistorio asumirá la primera fase de la consolidación de la ladera

El Ayuntamiento de Tomares podría hacerse cargo de los trabajos más urgentes que se han recomendado en el plan para estabilizar la ladera en la que se asienta la urbanización Sport Aljarafe, que presenta un riesgo "inminente" de deslizamiento, según los estudios que se encargaron. Se trata de la instalación de monitores con sistema de avisos telemáticos -que aporten información en tiempo real de cualquier movimiento y que se colocarán en distintos elementos- y el drenaje del terreno para aliviar la presión hídrica. Según la información que se le ha trasladado a los vecinos desde el gobierno local, se ha pedido presupuesto, aunque los trabajos deben licitarse y adjudicarse. Inicialmente, se apuntó que era algo que se debía hacer antes de las lluvias de la primavera, pero las miras están puestas ya en el otoño y en la nueva temporada de precipitaciones, cuando se puede agravar la inestabilidad del terreno.

No obstante y según la misma información que se ha trasladado a la comunidad de propietarios, aún no se sabe de dónde saldrá el grueso del dinero para completar el proyecto, ese "cosido" de la ladera con "contrafuertes de terreno mejorado" que se inyectarían en forma de abanico en esta parte de la cornisa, que se alza sobre el polígono El Manchón. El coste total del plan es de 5,7 millones de euros, sin incluir la reurbanización, y excede la capacidad del Ayuntamiento, según ha insistido el gobierno local del PP. El resto de administraciones a las que se ha dirigido desde que se activó el plan municipal de emergencias, el 10 de marzo, han descartado igualmente que sean las competentes para asumir ese desembolso.

En estas circunstancias, aumenta la preocupación de los vecinos, que denuncian además el abandono, y el aumento de suciedad y maleza en la zona desalojada, lo que hace que puedan verse roedores, y haya riesgo de incendios y de que se produzcan robos o vandalismo. En abril se cumplió un año de los primeros desalojos, que ya afectan a once familias, que están fuera de sus casas, pagando alquileres e hipotecas en algunos casos.

Precisamente el próximo lunes se debatirán y aprobarán en el Pleno de Tomares las alegaciones a las bases de las ayudas para estas familias, que se aprobaron en otro pleno el 17 de marzo. Tal y como estaban redactadas, sólo dos de las once familias afectadas se hubiera podido acoger a las mismas. En concreto, se va a anular el requisito de llevar al menos un año empadronado en Tomares antes del desalojo y el que exigía que el traslado se hubiera hecho a una vivienda de alquiler del propio municipio, cuando hay afectados que, por los elevados precios, han tenido que buscar alojamiento en el entorno. Pero se han rechazado otras alegaciones de los vecinos, como que no se tuvieran en cuenta las circunstancias económicas y sólo la situación sobrevenida con sus viviendas o que no fueran incompatibles entre sí ayudas al alquiler, la mudanza y el guardamuebles.

Los vecinos afectados por los desalojos y otros de la urbanización Sport Aljarafe, en la que viven más de 120 familias, han decidido acudir el próximos lunes a ese Pleno del Ayuntamiento, para exigir con su presencia que el plan se ejecute cuanto antes y que las distintas administraciones pongan el dinero necesario. En este sentido, afirman que están dispuestos a movilizarse ante otros organismos para que se les dé una solución, más allá de los mensajes que le traslada el gobierno local de que se trata de una prioridad y que están haciendo lo que pueden.

Los afectados han censurado además que se les siga reclamando el IBI, a pesar de que se les aseguró que se les ayudaría eximiéndoles de abonar este impuesto, en tanto que están desalojados por el riesgo de derrumbe de la ladera.