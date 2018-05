El edil de C's destituido anuncia que pasará a ser no adscrito en el Pleno

Iván Gómez, uno de los seis concejales que C's sacó en Espartinas en las elecciones, anunció ayer que pasará a ser edil no adscrito. La decisión no sorprende tras los escritos que ha registrado y difundido en las últimas semanas, en los que cuestionaba la gestión de sus compañeros y les ha llegado a responsabilizar de la baja laboral por "ansiedad" en la que se encuentra. El miércoles, la alcaldesa, Olga Hervás, le destituyó de las delegaciones de Medio Ambiente y Seguridad que mantenía y como cuarto teniente de alcalde, dejándole sin sueldo. A través de las redes sociales, Gómez reclamó ayer una moción de censura y denunció que la Policía Local lo escoltó para retirar sus objetos personales del Ayuntamiento.

Así las cosas, la oposición alertó de las graves consecuencias que la situación está teniendo para Espartinas. El PP lamentó el "colapso" de la gestión de la alcaldesa, Olga Hervás (C's), por esta "permanente crisis" y los conflictos internos de C's, que ya tiene a otro edil, Ángel Mayo, sin delegaciones. La concejal y candidata del PP a la Alcaldía, María Helena Romero, considera que el cese del que fuera alcalde accidental durante la baja de Olga Hervás es "el último capítulo de un serial que ha destapado las irregularidades de la gestión de C's". En un comunicado, destacó que este "proyecto piloto de gobierno de C's" en Sevilla, "con tres alcaldes en tres años y varios ceses y renuncias, está resultando nefasto para Espartinas".

La candidata del PP recuerda además que el cese de Gómez -cuya labor como teniente de alcalde también fue controvertida y cuestionada por trabajadores municipales y vecinos- se ha producido después de que este denunciase "los tejemanejes" y supuestas "irregularidades" en el gobierno y que, poco a poco, están saliendo a la luz", por lo que reclamó a Hervás que aclare "qué esta pasando en su gobierno y se esclarezcan las irregularidades en la gestión" denunciadas. "La situación está repercutiendo ya en los servicios públicos y en el día a día de los vecinos, lo que el PP no va a soportar", añadió.

Durante el mandato se han producido también diferencias en casi todos los grupos municipales, incluido el PSOE -que ya tiene un edil no adscrito- y el PP, con lo que no hay margen para ningún tipo de acción que permita cambiar el gobierno. José María Calado, coordinador local de IU, que sólo tiene un edil, señaló que lo único que cabe son "acciones políticas" por parte de la dirección andaluza de C's de Juan Marín o de la nacional de Albert Rivera, para que aclaren, expulsen u obliguen a dimitir a estos concejales. No obstante, fruto de las renuncias, se han agotado ya los 17 candidatos en la lista con la que C's concurrió a las elecciones. Calado recuerda que la oposición ha forzado plenos extraordinarios y se han votado acuerdos que luego el gobierno no ejecuta. "En el Ayuntamiento no funciona nada", dice Calado, que habla de un gobierno que "vegeta" hasta las elecciones.

homenaje. El gobierno local asistió ayer a la rotulación de la rotonda de Villanueva del Ariscal con el nombre de Tablada, en homenaje al histórico acuartelamiento. El Ejército del Aire ha donado para la zona una hélice T.12. En la imagen superior, el jefe del acuartelamiento, el coronel Serrano, con la alcaldesa.