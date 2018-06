C's no puede pagar a los abogados que contrató para el caso del torero

El gobierno local de C's en Espartinas está teniendo problemas para poder pagar a los abogados a los que contrató para que representaran al Ayuntamiento en el juicio por el caso de Agustín de Espartinas, el torero al que se apoderó en el Consistorio a través de una empresa municipal en la etapa del PP. El caso fue denunciado a la Fiscalía y ya con C's en el gobierno, el Ayuntamiento se personó como acusación. La causa por la que fue investigado el ex teniente de alcalde Javier Jiménez fue archivada en 2017 al concluir el juez que no se cometieron delitos.

Pero ahora, la factura de los abogados que representaron al Consistorio en ese juicio y que asciende a casi 10.000 euros, se ha topado con los reparos de la Intervención, que destaca que el servicio se encargó sin someterse a fiscalización y que no consta "precio cierto y determinado con carácter previo de los servicios contratados". La factura se llevó al Pleno de marzo y se dejó sobre la mesa con otras que tenían reparos. Para poder abonarse, la decisión debe votarse en el Pleno bajo la responsabilidad de los concejales. Pero toda la oposición votó en contra e, incluso, los representantes de C's, que están en minoría, se abstuvieron.

No es la única factura con reparos de este mismo servicio de abogados. El Pleno también ha rechazado otra por la defensa del ex alcalde José María Fernández cuando fue denunciado por prevaricación, en un caso que también se archivó. Ésta es de casi 7.000 euros y habría más, en una práctica que han denunciado el propio Javier Jiménez -a pesar de que ahora está fuera del Ayuntamiento- y también el ex edil del PSOE ahora no adscrito José Antonio García.

La interventora, en un informe de octubre, recuerda que el Ayuntamiento ya tiene contratado un seguro para cubrir la responsabilidad de autoridades, al que no se ha acudido, a pesar de que garantiza la libre elección de letrado. La funcionaria también detalla en su informe que el mismo "proveedor presta sus servicios de forma habitual al Ayuntamiento" y que la cuantía de lo facturado supera lo que ley prevé para un contrato menor, al que se viene recurriendo.

Por su parte, el ahora teniente de alcalde José María Fernández atribuyó estos reparos a la "falta de procedimiento" de los expedientes de contración, algo "endémico" en el Ayuntamiento por la falta de medios y para lo que han creado ahora un área de contratación. Fernández confía en que el secretario les dé la fórmula para pagar, a pesar de no haberse aprobado en el Pleno.