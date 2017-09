Detenida por estafar con falsos alquileres turísticos

La Guardia Civil ha detenido a una vecina de Dos Hermana como presunta autora de un delito continuado de estafas, mediante falsos alquileres de alojamientos turísticos en Matalascañas (Huelva). Según informó el instituto armado, la llamada Operación Rentalis se inició en julio, tras las denuncias de diferentes vecinos de la provincia de Badajoz. Éstos relataban que a través de internet -en concreto, de redes sociales y páginas webs- se anunciaban ofertas para el alquiler de alojamientos turísticos en este núcleo costero.

Una vez que contactaban para contratar los inmuebles, les solicitaban como señal el ingreso anticipado de parte del alquiler en una cuenta bancaria. Pero, con el ingreso realizado, al intentar conectar de nuevo con la responsable para los detalles o para recogida de las llaves, esta persona no les atendía ni por teléfono ni a través de la red.

La Guardia Civil averiguó que el entramado fraudulento supuestamente lo desarrolló una vecina de Dos Hermanas con reclamos falsos, para los que usaba capturas de otros anuncios. Una vez que los agentes averiguaron su identidad, se la localizó y detuvo en Dos Hermanas por su presunta implicación hasta la fecha en una decena de estafas en diferentes municipios de la provincia de Badajoz y de Jaén.

Las diligencias, junto con la detenida, han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Sevilla. No obstante, la operación sigue abierta, ya que la Guardia Civil no descarta la existencia de otras víctimas, que aún no han denunciado, por lo que ha animado "a posibles víctimas a informar y denunciar esta clase de acciones delictivas".

La Guardia Civil advierte que hay tener precaución con los anuncios de alquiler de vacaciones en farolas y tablones de lugares públicos, "donde no hay rastro del autor y sólo aparece un teléfono móvil". En caso de utilizar Internet, sugiere que se acuda a portales especializados, que usen filtros y medios de pago seguros, así como comprobar las imágenes del inmueble en un buscador de Internet, para comprobar si están en otros anuncios o han sido sacadas de la web.

Respecto al arrendador, aconseja revisar sus datos y las características del inmueble, además de tratar de verificar que quien oferta es el auténtico dueño o si se trata de una inmobiliaria. El instituto armado ha recomendado que se hable directamente con el anunciante, en lugar de sÓlo por correo o redes sociales, así como que se desconfíe de los precios chollos.