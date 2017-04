La Diputación se adelanta a los PGE y presenta el Plan Supera V para invertir en los pueblos

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha puesto en valor este viernes la inversión de los 60 millones de superávit de la institución de 2016 en el nuevo Plan Supera V, de los que 40 irán destinados a actuaciones planteadas directamente por los ayuntamiento y los otros 20 millones para iniciativas supramunicipales, como arreglo de carreteras, impulso a la Sociedad de la Información o conservación de patrimonio.

En rueda de prensa, Villalobos ha avanzado que en unos días se llevará a cabo un pleno extraordinario para impulsar este plan, planteando ya unos plazos concretos para su desarrollo, aunque advierte de que no podrá ejecutarse hasta que el Estado dé vía libre a que los municipios inviertan sus superávit, algo que por el momento el Gobierno central vincula a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Por ello, pide al Gobierno de Mariano Rajoy "voluntad política clara" para que mediante una disposición adicional o elemento similar los municipios con superávit -unos 30 en la provincia- y las Diputaciones puedan invertir los siete millones de euros que suman en toda España y no tengan que esperar a la aprobación de los PGE, quedando así "supeditados a la capacidad negociadora" de Rajoy con los otros grupos.

"Estamos trabajando ya a revienta calderas. No nos vamos a quedar de brazos cruzados hasta que esa aprobación se pueda producir en verano, sino que se va a trabajar para que los proyectos estén preparados para poder ponerlos en marcha cuanto antes", agrega, tras criticar que "este sinvivir en el que nos tienen no es correcto".

Villalobos ha subrayado que la Diputación lleva ya invertidos en la provincia unos 200 millones de euros a través de estos planes, poniendo en valor estos nuevos 60 millones. De ellos, 40 se destinará a inversiones directas financieramente sostenibles en los pueblos, tras la presentación de proyectos de los ayuntamientos.

Así, de estos 40 millones para los pueblos sevillanos, 30 irán al programa general del Supera, cuatro millones al programa de adecuación a la normativa de instalaciones municipales -seguridad o movilidad, entre otros-, cuatro millones a vías locales singulares -carriles bici, caminos vecinales, caminos escolares, etcétera- y 1,5 millones a un subprograma para arreglo de vías deterioradas y con alta densidad de tráfico de interés supramunicipal. "Se trata de dotar la provincia de mayor cohesión territorial", resalta.

Mejora de la movilidad y sociedad de la información

Los otros 20 millones del superávit de 2016 van a actuaciones supramunicipales, priorizando las acciones relacionadas con la movilidad y el impulso de la Sociedad de la Información. En este sentido, las iniciativas relacionadas con movilidad estarán dotadas con 7,55 millones para la mejora del firme de la red provincial, 2,75 millones para mejora de vías supramunicipales de interés agrario y otros 1,5 millones para las de interés empresarial, 680.000 euros para seguridad vial, 366.000 euros para carriles bici y 250.000 euros para una actuación puntual de Territorio Guadalquivir.

En cuanto al impulso a la Sociedad de la Información, a lo que se destina casi el 18 por ciento del presupuesto para acciones supramunicipales, se empleará 1,65 millones para el programa TIC de modernización de instalaciones provinciales y casi dos millones para el programa de ciudades inteligentes. También se destinan 1,2 millones a eficiencia energética, 1,9 millones a reparación y conservación de patrimonio e instalaciones provinciales y 630.000 euros para gestión de los ciclos hidráulicos y residuos.

Los plazos y el "capricho ministerial"

Los plazos con los que trabaja Diputación son que los municipios podrán presentar sus solicitudes a partir del día 5 de mayo y registrar sus proyectos desde el día 14 de junio, una fecha que puede ser prorrogada hasta el día 23. La adjudicación podrá llevarse a cabo hasta el día 1 de diciembre, aunque este plazo también puede ser prorrogado unos diez días.

Villalobos explica que este año no existe la posibilidad de reinvertir las bajas, como sí ha ocurrido en ediciones anteriores, aunque sí se introduce el poder introducir mejoras en los proyectos con esos fondos. "Espero que el Gobierno no haga que los plazos planteados salten por los aires por capricho ministerial, ya que nos tienen en vilo a la hora de invertir nuestros fondos", señala.

El presidente provincial ha rememorado su reunión con la Secretaría de Estado de Hacienda, un encuentro en el que vio "buena predisposición, pero sin dar soluciones al problema planteado como es poner en carga estos fondos". "El tiempo se echa encima", sentencia, tras lamentar el "encorsetamiento" a la hora de definir las actuaciones que se permiten, algo ante lo que apuesta por el desarrollo de un plan de empleo.

En este contexto, ha hecho referencia a unos PGE para 2017 "cicateros" para Andalucía, pero "especialmente" para Sevilla, teniendo en cuenta que "los grandes problemas de infraestructuras no se resuelven". "Entiendo que las cosas no son fáciles, pero que no mientan y que prioricen. Esto después te lo hacen pagar en las urnas, por eso el PP está sin gobernar en Andalucía. No somos tontos", sentencia.

El mandatario supramunicipal pone como ejemplo la N-IV, que el Gobierno "decía que estaría resuelto en 2018 y este año presupuesta 13 millones". Por ello, se pregunta si es que Rajoy "acaso va a poner en 2018 200 millones para terminarlo". "No se lo cree nadie", concluye.