La Diputación liquidó su presupuesto de 2016 con 60 millones de superávit

La Diputación de Sevilla cerró el ejercicio presupuestario de 2016 con un superávit de 60 millones de euros, según anunció ayer el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, quien recordó que en 2017 se reducirá a cero la pequeña deuda que el ente tiene con los bancos y a la que en teoría debe ir destinado ese ahorro. Pese a esta situación saneada y a que cumplen con los parámetros de Ley de Estabilidad Presupuestaria, Villalobos denunció que la Diputación no puede hacer uso de ese dinero para una quinta edición del Plan Supera porque el Gobierno central no ha autorizado todavía que se pueda destinar a "inversiones financieramente sostenbibles", es decir, obras que no generen gastos estructurales para los ayuntamientos.

Otros años, el Ejecutivo del PP sí ha autorizado excepcionalmente el uso de este dinero, que según la ley de estabilidad debería ir a saldar deuda. Pero lo ha hecho con una disposición adicional en los Presupuestos Generales del Estado, que todavían no se han aprobado. De hecho, Villalobos cree que con la tardanza el PP sólo intenta presionar para que el resto de partidos, apremiados por los alcaldes, respalden sus cuentas para 2017, aunque no es la única vía. En 2014, la autorización para invertir el superávit de 2012 y 2013 llegó con un real decreto, del 21 de febrero, que recogía medidas extraordinarias por el temporal en la fachada atlántica. El presidente advirtió que, aun cuando el PP logre apoyos para aprobar sus presupuestos de 2017, la tramitación de estas cuentas no se culminará antes del verano y retrasará la posibilidad de ejecutar cualquier proyecto de obras en los municipios.

El presidente recuerda que otros años el permiso para usar ese dinero se dio vía decreto

Así, anunció que, como presidente de la Diputación y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp), va a aumentar la "presión" para que esas inversiones se autoricen. A la vez, en el caso de la corporación sevillana, se va a poner en marcha todo el proceso del Plan Supera V como si las inversiones se hubieran autorizado -recogiendo propuestas de obras, analizando su viabilidad y redactando proyectos- para que se puedan ejecutar sin tardanza si llega el permiso.

Villalobos recordó que en los últimos años la Diputación ha invertido 143 millones de euros en obras en los 104 municipios con este dinero del superávit, que han sido esenciales para mantener el empleo y la actividad de empresas locales, cuando otro tipo de inversiones han desaparecido por la crisis. En números absolutos, la Diputación sevillana es la segunda que más inversiones financieras sostenibles hace, por detrás de la de Barcelona.

El presidente avanzó además que como presidente de la Famp ha pedido una reunión con el Delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, para trasladarle la que es una reivindicación de todos los alcaldes y defendió, además, el criterio y la autonomía de los ayuntamientos para elegir las inversiones en función de las necesidades de sus vecinos, sin las limitaciones que ha venido imponiendo el Ministerio de Hacienda y Función Pública desde que estalló la crisis. También puso en valor la gestión "eficiente" que se hace en la Diputación y ha asegurado que en el ejercicio de 2016 el 96,68% del gasto comprometido se ha ejecutado.