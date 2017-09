La edil de Fiestas niega que autorizara las atracciones de la velada

El gobierno local del PSOE en Valencina ha negado que la concejal de Festejos, María Luisa Beltrán (PSOE), diera autorización verbal ante la Policía Local para que funcionaran las atracciones (un castillo hinchable y una cama elástica) instaladas en la velada que se celebró en julio, pese a no tener documentación. El gobierno contradice así la versión de los agentes, que recogieron lo ocurrido en un informe, hecho público en por el PP, que reclamó el cese de la edil por lo ocurrido.

Ahora, las tres ex ediles del PP (no adscritas), el ex edil de IU (también no adscrito) y las dos ediles de Construyendo Valencina-IU han solicitado un Pleno extraordinario, en el que se propone la creación de una comisión de investigación sobre lo ocurrido, y que ha sido fijado para hoy viernes.

En el informe policial se recoge que los agentes pidieron a la edil que se responsabilizara de que las atracciones siguieran funcionando, en tanto que no reunían la documentación y bajo su criterio debía clausurarse. El Ayuntamiento de Valencina dice ahora que la responsabilidad era en todo momento de la Policía Local y recuerda que se ha abierto expediente a estas empresas, porque entregaron documentación en el Ayuntamiento, pero no toda la exigida para funcionar.