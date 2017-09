La Fiscalía pide 31 años de cárcel para el hombre que mató a su ex pareja de 40 puñaladas y la tiró por el balcón

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de 31 años de cárcel para un hombre que será juzgado en octubre por haber asesinado en la madrugada del 9 de diciembre de 2016 a su ex pareja, a la que asestó 40 puñaladas y la tiró por el balcón de su vivienda en el transcurso de una discusión motivada por los "celos".

La víctima, María del Castillo, era hija de la conocida cantaora flamenca Juana Vargas y había presentado dos denuncias por malos tratos contra el acusado, una en junio y otra en noviembre, la segunda de las cuales dio lugar a que se dictara una orden de alejamiento con fecha del pasado día 27 de noviembre.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público señala que el acusado, de 41 años, había mantenido una relación con la víctima, de 38 años y con la que había tenido dos hijos. El 27 de noviembre de 2015, un juzgado de Lebrija le impuso una orden de alejamiento por los malos tratos, pero a pesar de que el acusado tenía conocimiento de esta prohibición, sobre las 4:30 hora del 9 de diciembre de 2016 acudió al domicilio de su ex pareja en Lebrija, “guiado por el propósito de acabar con su vida”, precisa el fiscal, que añade que accedió “sorpresivamente” al domicilio por la vivienda del dormitorio ubicado en el primer piso.

Entonces inició una discusión con la mujer por los “celos” y el acusado insistía en ver el contenido de unas “conversaciones que su ex mujer guardaba en el teléfono móvil”, a lo que la víctima se negaba.Durante la discusión y con “evidente ánimo de acabar con la vida de su ex esposa” le calvó un cuchillo de cocina hasta en cuarenta ocasiones en diversas zonas del cuerpo mientras la víctima “trataba de zafarse en vano” de su agresor. Cuando la mujer estaba gravemente herida, pero aún seguía con ida, “con intención de asegurar su muerte”, la arrojó al vacío por el balcón del salón de la vivienda, cayendo él detrás suya.

Para la Fiscalía, el acusado “aumentó deliberadamente el dolor” de la víctima tanto en el acuchillamiento como después al tirarla por la venta, causándole un “sufrimiento que no era necesario para producirle la muerte”, falleciendo a causa del shock hemorrágico y anoxia por neumonitis aspirativa.

El Ministerio Público señala que durante la convivencia y tras la separación, el procesado sometió a su pareja de manera reiterada y continuada a “malos tratos, vejaciones y amenazas continuas”, obligándola a vivir en un “clima de continua violencia”, insultándola y diciéndole que “no valía para nada”.

A uno de sus hijos le dijo que “un día de estos iba a matar a su madre”. El 26 de junio de 2015 le propinó un empujón, lo que provocó esa primera denuncia por malos tratos, y el 26 de noviembre entró en su domicilio causando daños en la puerta y amenazándola al decirle: “¿qué pasa con el moro? ¿qué tienes tontería con el moro? ¿tú sabes lo que va a pasar? A mí me da igual, tú sabes lo que te va a ocurrir, lo sabes, si no eres para mí no eres para nadie”. María del Castillo también denunció estas amenazas.

La Fiscalía solicita una condena de 31 años de prisión para el acusado, al que atribuye cuatro delitos: uno de quebrantamiento de medida cautelar, por el que pide un año de prisión; otro de allanamiento, por el que reclama dos años; 25 años de cárcel por el delito de asesinato; y otros tres años de prisión por maltrato habitual.

La Fiscalía reclama además una indemnización de 150.000 euros para cada uno de los hijos de la fallecida y otros 60.000 euros para sus padres. El juicio contra el acusado se iniciará el 23 de octubre próximo, con la constitución del jurado que debe enjuiciar este caso, aunque las sesiones de la vista oral no arrancarán hasta el día 26 de octubre, con las alegaciones de las partes y la declaración del procesado.