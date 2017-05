La Guardia Civil denuncia al acosador de las ciclistas por un delito contra la seguridad vial

La Guardia Civil ha denunciado al acosador de las ciclistas de la N-630 como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Al menos cuatro triatletas denunciaron que había un exhibicionista que perseguía a las mujeres que circulaban en bicicleta por la antigua carretera nacional de la Ruta de la Plata. Como adelantó este periódico el pasado miércoles, una de las deportistas contó a la Policía que el exhibicionista pasó junto a ella en varias ocasiones, circulando en paralelo y a velocidad reducida mientras se tocaba los genitales con la mano libre. El conductor llegó a estacionar en una isleta y en el arcén para masturbarse mientras esperaba que ella pasara por delante del vehículo.

Esta triatleta colgó un vídeo en Facebook alertando a otros ciclistas de la presencia de este acosador, así como el color, marca y matrícula del coche. Otras tres mujeres denunciaron haber sido acosadas en días posteriores por un hombre que se desplazaba en el mismo vehículo que había identificado la primera deportista. Las mujeres llevaron el caso a la Policía Nacional, que derivó el asunto a la Guardia Civil, ya que los hechos ocurrieron en su demarcación.

Con los datos facilitados por las denunciantes, el instituto armado abrió una investigación e identificó a un hombre de 35 años, vecino de Aznalcóllar, como presunto autor de los hechos. La Guardia Civil informó este sábado en una nota de prensa de que ha denunciado al sospechoso por un supuesto delito contra la seguridad vial, ya que realizaba maniobras que ponían en peligro a los usuarios de la vía. También se le ha abierto una denuncia administrativa por una infracción a la ley 4/2015 por exhibicionismo. Al no tratarse de menores las víctímas, no puede considerarse la conducta de este hombre como un delito de exhibicionismo, de ahí que sólo se le pueda denunciar por la vía administrativa y no por la vía penal.La primera de las denuncias es por unos hechos ocurridos el 13 de abril, Jueves Santo, mientras que el resto de casos han ocurrido después. Dos de las denuncias fueron presentadas en el juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla, que las archivó al no considerar "justificada la perpetración de delito". La Guardia Civil mantiene abierta la investigación del caso y no se descarta que pueda haber más deportistas que hayan sido acosadas por este hombre en la N-630, una carretera muy frecuentada por ciclistas.