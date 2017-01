Inhabilitada siete años la ex alcaldesa del PSOE de Villaverde por dar licencia para 82 casas

El juzgado de lo penal 13 de Sevilla ha condenado a seis meses de prisión a Evangelina Maestra Cabrera (PSOE), ex alcaldesa de Villaverde del Río, por un delito de prevaricación urbanística que cometió al conceder, en 2009, licencia para 82 viviendas con dos informes técnicos desfavorables.

La sentencia recoge la mínima pena por ese delito debido a las dilaciones indebidas registradas en este caso, y también le condena a inhabilitación especial durante 7 años para empleo o cargo público en labores municipales o para empleo que conlleve la concesión de licencias.

Los hechos probados de la sentencia explican que el Ayuntamiento concedió en 2007 licencia para construir 30 viviendas, aunque dos años más tarde se amplió la concesión para ampliar el número hasta 82. Esa ampliación contó con los informes desfavorables del secretario y del arquitecto municipal, que calificó la licencia como "una barbaridad".

Los informes también advertían de que el aumento de edificabilidad requería la adaptación de las normas subsidiarias de planeamiento a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. A pesar de la "claridad" de los informes técnicos, añade la sentencia, la entonces alcaldesa permitió el aumento de las viviendas previstas por la "urgente" necesidad de VPO en el pueblo así como por la situación económica de la localidad y del sector de la construcción.

El juzgado afirma que esta petición de la ex alcaldesa, "carente de respaldo legal o reglamentario", suponía una licencia de obra "claramente contraria" a la normativa urbanística y en suelo urbano no consolidado. Sin embargo, la licencia irregular caducó y salvo unas obras de urbanización, las obras de las viviendas no se han llevado a cabo, precisa la sentencia.

El pleno de 12 de julio de 2012 detectó el delito cometido por la ex alcaldesa y revisó de oficio la licencia ilegal y la restauración del suelo a su estado compatible con la legalidad, señala el fallo judicial.