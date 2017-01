La Junta exige el fin de la ambigüedad con el peaje de la AP-4

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha pedido, de nuevo, al Gobierno central que "sea claro y diáfano" y que no haya "ni dudas ni ambigüedades" de que el peaje de la AP-4 se va a levantar en 2019 y quedará como vía de tránsito libre para todos los usuarios. En declaraciones a los periodistas, el consejero recordó ayer que ha planteado al actual ministro, Íñigo de la Serna, y a la anterior, Ana Pastor, que "al igual que la Junta hizo un esfuerzo levantando el peaje a costa de sus presupuestos en un eje de comunicación que no es de su competencia, ahora el Gobierno haga lo propio y levante lo que queda de peaje en esta vía, que sí es de su competencia".

Tras recordar que este levantamiento de uno de los tramos "le cuesta a todos los andaluces 120 millones de euros", lamentó que el Gobierno central "ha hecho caso omiso a esa sugerencia que es de sentido común".

Por otro lado, insistió en la idea de que no hay "ninguna razón ni ningún pretexto para que el Ministerio diga que no va a prorrogar ese peaje en 2019", fecha límite de la concesión. En ese sentido, el consejero reclama que el gobierno deje la "ambigüedad de las últimas declaraciones" y que si "no quiere levantar el peaje con antelación" al menos confirme que no lo mantendrá más allá de 2019.