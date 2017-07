Millán denuncia que el Consorcio de Aguas sigue "sin poder explicar" el contrato de Ballesteros

El portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Sevilla, Javier Millán, respondió ayer a las críticas del socialista Fernández Garro, denunciando que "sigue sin poder explicar la contratación irregular de Ballesteros".

Millán criticó que el vicepresidente del Consorcio de Aguas, Fernández Garro, "evita entrar en el fondo del asunto, que no es otro que Ballesteros no cumple los requisitos para ser gerente del ente, ya que no es funcionario, una condición imprescindible en la convocatoria".

El portavoz provincial de C's explica que el Consorcio "ha utilizado una argucia formal para no tener que explicar en el Juzgado el fondo del asunto, ya que no quiere hacerlo ni tiene argumentos para justificarlo, como ha demostrado desde el día que Ciudadanos denuncia la contratación".

Desde la formación naranja insisten en que "el nombramiento de Ballesteros es irregular y un ejemplo más del cementerio de elefantes y del clientelismo político del PSOE en la Diputación de Sevilla".

Millán se mostró tajante al afirmar que "la actuación de Ciudadanos se ha enmarcado en todo momento dentro de la normal fiscalización de las instituciones", por lo que afirmó que no van a admitir que "el vicepresidente del Consorcio, que sabe que ha hecho una contratación irregular en un claro caso de puerta giratoria, tenga la poca vergüenza de acusarnos de injurias y perjuicios, cuando él es quien está perjudicando a la propia institución y a la necesaria regeneración política, jugando con el dinero de todos los sevillanos".