Millán denuncia que el PSOE recurre a argucias formales para "enchufar a Ballesteros"

El portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Sevilla, Javier Millán, denunció ayer que la Diputación ha "recurrido a argucias formales para mantener enchufado a Blas Ballesteros", una vez que el juez de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Sevilla ha avalado el nombramiento del ex concejal socialista como gerente del Consorcio Provinical de Aguas.

Millán aseguró ayer a este periódico que, si bien muestra su "máximo respeto a las decisiones de la Justicia", anunció que está estudiando recurrir la sentencia", ya que, según dijo, "el PSOE, maestro del enchufismo en Andalucía, ha evitado que se pueda tratar el fondo del asunto, que sigue siendo que Ballesteros no cumple los requisitos de la convocatoria y está colocado cobrando un sueldo mayor al de la presidenta de la Junta".

"Es lamentable que la Diputación, gobernada por los socialistas, se escude en argucias formales para evitar dar explicaciones ni reconocer que Ballesteros no cumple con la condición básica de la convocatoria, ya que no es funcionario como exigen las bases", añadió el portavoz de Ciudadanos, que señaló el caso de Ballesteros como "una muestra evidente del clientelismo extremo del PSOE andaluz".Millán opinó que "el gobierno provincial está dando una imagen lamentable y cortijera, ya que no es capaz de explicar esta contratación irregular, ser transparente con los ciudadanos, ni dar marcha atrás ante un caso claro de cadena de favores que se paga con el dinero de todos los sevillanos".

El portavoz de Ciudadanos insistió en que, aunque mantiene su respeto total a las decisiones judiciales, su partido "seguirá luchando contra el clientelismo que supone una lacra y resta eficacia y buen funcionamiento a las instituciones", concluyó.