El PP reclama a la Junta que intervenga para resolver la quiebra del Ayuntamiento

El PP reclamó ayer al Gobierno andaluz que intervenga para tratar de resolver la situación "económica lamentable" del Ayuntamiento de Huévar, donde se ha planteado un ERE de 51 trabajadores, entre despidos (35) y reducciones de jornada (16). La diputada del PP Ana Mestre preguntó sobre el asunto al consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, en comisión parlamentaria y éste manifestó que la Junta es consciente de la situación. De hecho, transfiere al Ayuntamiento los 244.000 euros que le corresponden de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), mientras que tiene retenidos desde 2015 los 41.000 euros mensuales por la Participación en los Ingresos del Estado (PIE).

Por su parte, Ana Mestre señaló que es evidente que la alcaldesa actual, Área María Borrego (PSOE), no ha hecho los deberes. A los 110 trabajadores se le deben las nóminas de 2018. En su opinión, el PSOE ha permitido el "despilfarro" y una plantilla sobredimensionada e indicó que hay dudas sobre ERE, "por falta de información" y porque no se sabe cómo se van a pagar las indemnizaciones. Mestre recalcó que no se puede dejar a la alcaldesa hacer dejación de funciones, porque es evidente que ha sido incapaz de dar una respuesta a una "situación económica lamentable". Denunció además la "nefasta" gestión que hizo el anterior alcalde, "premiado" con una dirección general en la Junta. En su turno de réplica, el vicepresidente manifestó que el trabajo de la alcaldesa deberán valorarlo los ciudadanos y garantizó que la Junta está intentado ayudar al consistorio en lo que necesite.