El juez procesa a ediles del PP y PSOE por el chantaje al candidato de C's

El juez de Dos Hermanas ha dado por finalizada la instrucción de la causa por el supuesto chantaje al candidato de Ciudadanos Manuel Varela y ha procesado a cinco personas, entre las que se encuentran el concejal y presidente de Nuevas Generaciones del PP en Andalucía, Luis Paniagua, y el portavoz del gobierno local del PSOE, Agustín Morón.

El magistrado Óscar Rey, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Dos Hermanas, atribuye a estos concejales delitos de descubrimiento y revelación de secretos y amenazas condicionales, por haber presuntamente amenazado al candidato de Ciudadano con difundir masivamente antes de las elecciones un vídeo en el que supuestamente consumía sustancias. Los otros procesados son el presidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer, que el instructor considera que fue la persona que "realizó la grabación del vídeo, proporcionándoselo después a las personas que posteriormente hicieron uso del mismo"; el director de un periódico local, José Luis Olivares, quien habría exhibido el vídeo al candidato y le transmitió la "amenaza consistente en que debe retirarse si no quiere la difusión masiva del vídeo; y Francisco Javier Romero, quien intervino en la "adquisición de la tarjeta desde la que se hicieron las llamadas".

En el auto, el instructor subraya que, si bien el vídeo grabado al denunciante no se ha podido encontrar, ello "no es óbice" para ordenar la continuación del procedimiento contra los cinco investigados, por lo que ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía y a la acusación particular para que presenten su escrito de conclusiones provisionales, solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. "Aunque el vídeo grabado no ha sido hallado, existen numerosos testimonios que atestiguan su existencia" y para el juez la versión ofrecida desde el primer momento por el candidato de Ciudadanos ha sido "corroborada" por el listado de llamadas de los implicados y las amenazas vertidas en las mismas. Para el juez, no existe duda "no sólo de la gravedad de los hechos investigados en la medida que suponen forzar a un candidato democrático a abandonar el día de las elecciones su candidatura y de este modo alterar el resultado democrático de las mismas, sino también del encuadre de los hechos investigados" en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y amenazas condicionales.

El juez comparte con la Fiscalía que de la instrucción practicada se desprende una "motivación de naturaleza política" en el chantaje, que consistía en conseguir que el candidato de Ciudadanos se retirara de las elecciones, "causando un perjuicio electoral a dicha formación, lo cual claramente redundaría en las otras dos formaciones políticas". El instructor señala que, extrapolando los datos de las elecciones autonómicas, "la tendencia al alza de Ciudadanos suponía un riesgo para la mayoría absoluta del PSOE en Dos Hermanas", pero "no porque lo diga este instructor, al que le resulta indiferente el resultado de las elecciones, sino porque así lo dijo el propio candidato del PSOE a la Alcaldía" en su declaración en la que reconoce que, según los resultados de las autonómicas, obtendrían 11 concejales y necesitaban subir diez puntos para garantizar la mayoría".

En el caso del portavoz socialista, Agustín Morón, el juez entiende que sería el "encargado de realizar gestiones directas con Manuel Alcocer y Luis Paniagua para la obtención del vídeo, para posteriormente coordinar con José Luis Olivares la exhibición del vídeo a Manuel Varela y la recepción de las llamadas en las que se habría transmitido la amenaza de abandonar la candidatura a cambio de no difundir masivamente el vídeo".