El PP denuncia que la Junta debe 375 millones en servicios sociales

El PP de Sevilla ha criticado la "intolerable losa" que supone para los ayuntamientos sevillanos la deuda de más de 375 millones de euros de la Junta con el Plan de Cooperación Municipal durante los últimos cuatro años. Según los populares, el débito está poniendo "en grave riesgo" la estabilidad financiera de los ayuntamientos e incluso el mantenimiento de los servicios sociales.

El vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del PP, Javier Arenas; la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez; el presidente del Consejo de Alcaldes, Juan Ávila; y la vicesecretaria de Política Municipal del PP de Sevilla, Macarena O'Neill, participaron ayer en la primera reunión del Consejo de Alcaldes tras el congreso provincial para analizar la situación de los ayuntamientos sevillanos. En este encuentro, Pérez aseguró que los alcaldes populares expresaron su "preocupación" ante los problemas que tienen actualmente los ayuntamientos para gestionar sus recursos debido a la "extrema morosidad" de la Junta y la "inadmisible deuda que está generando por el incumplimiento" de la financiación del Plan de Cooperación Municipal. Dicha cantidad, según el PP, supera los 375 millones de euros.

"Se trata de un plan imprescindible para el mantenimiento por parte de los ayuntamientos sevillanos de programas y servicios sociales y educativos, y que, tras años reduciendo su presupuesto ahora la Junta ni siquiera paga", incidió la presidenta provincial de los populares. Según la estimación realizada por el PP a partir del dato de deuda regional, este plan de cooperación incluye lo que se denominan transferencias condicionadas del Gobierno andaluz a los consistorios sevillanos, de las que "no ha ejecutado alrededor de 212 millones de euros en los últimos cuatro años".

Pérez afirmó que este plan contempla también los ingresos que establece la Ley de Participación en los Tributos de Andalucía y que, sólo en la provincia de Sevilla, supone una deuda de más de 163 millones de euros desde 2013 a los ayuntamientos. Para la presidenta del PP de Sevilla, "de esta manera los ayuntamientos andaluces han perdido en financiación en los últimos cuatro años el equivalente a todo un Plan de Cooperación Municipal de un año".

Por otro lado, Pérez indicó que hasta abril de este año la Junta "sólo ha ejecutado el 16%" de los 132 millones previstos para este año para transferencias condicionadas, lo que supone la "pírrica cifra" de 21 millones de euros de los que, además, diez millones están aún pendientes de pago. "La Junta no invierte, no ejecuta y ni siquiera paga a los ayuntamientos, pero estos datos no son sólo números sino que afectan al día a día servicios esenciales", subrayó la presidenta popular.