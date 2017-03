El PP denuncia irregularidades laborales en la escuela de artesanos

La parlamentaria y portavoz de Empleo del PP-A, Teresa Ruiz-Sillero, insistió ayer en las "irregularidades" que se estarían produciendo en la Escuela de Formación para el Empleo de Artes y Artesanías Della Robbia, en Gelves, que sigue "sin impartir formación" y en la que, según sus datos, se habrían hecho modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de las que se habrían beneficiado ex concejales socialistas.

Fue en la comisión parlamentaria de Empleo y Ruiz-Sillero responsabilizó a la presidenta de la Junta y al consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado. Éste defendió que "todo lo que ha hecho" el SAE (Servicio Andaluz del Empleo) desde que asumió el centro tras la disolución del consorcio-escuela es "atenerse a la más estricta legalidad" e instó a acudir a la justicia si alguien cree que sus derechos laborales han sido perjudicados. También dijo desconocer un escrito, al que hizo referencia Ruiz-Sillero, en el que se denunciarían esas irregularidades en materia laboral, pero que lo investigaría.

La diputada del PP citó el hecho de que los trabajadores acudan a su puesto "sin nada que hacer" o las "modificaciones sustanciales del puesto de trabajo realizadas de forma unilateral por la empresa, un cambio sistemático de la RPT en beneficio de algunos trabajadores en detrimento de otros, impago reiterado de nóminas, desinformación y posibles problemas de acoso laboral", entre otras cosas. Sobre la RPT, Ruiz-Sillero advirtió de que "personas vinculadas al PSOE tienen un trato diferenciado" respecto al resto de trabajadores y citó la situación del director gerente, un puesto de libre designación pero que con la integración en el SAE "ha adquirido los mismos derechos que cualquier otro trabajador del SAE". Es un ex concejal socialista de Castilleja de la Cuesta. También advirtió que la coordinadora general de administración del centro "fue concejal del PSOE en Pilas"; y el segundo responsable de administración, que "llegó bajo el paraguas del ex delegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas", "no acuden a su centro de trabajo, sino a la Delegación de Empleo".

El consejero recordó que en noviembre del 2016 se publicó el acuerdo de cesión global de activos y pasivos del consorcio al SAE y están tomando medidas para que el centro vuelva a funcionar. Por ejemplo, intentan adecuar las instalaciones, deterioradas por la falta de mantenimiento. El riesgo de derrumbe del techo obligó a cerrar el edificio de ebanistería y también parcialmente el de cerámica, dijo.