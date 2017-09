El PP denuncia que se han subido los sueldos políticos sin advertir al Pleno

El PP de Écija acusó ayer al gobierno del alcalde David García Ostos (PSOE) de "subir el sueldo de los once concejales" con dedicación exclusiva, sin pasar por el Pleno, con un coste adicional de 209.440 euros en retribuciones políticas a lo largo del mandato. En un comunicado, la edil popular Silvia Heredia sostiene que hay un acuerdo por el que, de los 21 concejales del Pleno, once tienen retribución mensual por su dedicación exclusiva a la actividad política: siete de los ocho miembros del gobierno y los portavoces de cuatro de los grupos de oposición. Pero asegura que a finales de 2016 se observó una subida sin pasar por la junta de portavoces. "Mientras en el anterior mandato el coste de una nómina de un concejal liberado era de 3.329,63 euros con 14 pagas", ahora, "cada concejal liberado supone un gasto entre retribución y seguridad social de 3.670,43 euros". El gobierno socialista ha subido el coste de los sueldos de los concejales en "340,80 euros al mes". "Si multiplicamos los 340 euros por las 14 pagas, suman un total de 4.760 euros, que en los cuatro años de este mandato da un total de 19.040 euros, cantidad que si a su vez la multiplicamos por los once concejales (liberados), da 209.440", explica.

Además, Heredia destaca que "lo más escandaloso es que esta subida se ha llevado a cabo por la puerta trasera y ocultándola deliberadamente a los ciudadanos", sin haberse informado en el Pleno, "ni por escrito". Según la edil, "ante esta situación, y desde que tuvimos conocimiento a principio de 2017 de esta subida, empezamos a preguntar", pero asegura que no ha recibido respuesta. La formación censura que no sólo "se niegan a informar al Grupo Popular", sino que el gobierno asegura que las denuncias son mentira, cuando el PP de Écija sí dispone de las nóminas en las que "aparece reflejada claramente esta subida".

El PP ha presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo Andaluz para "denunciar la falta de información hacia los grupos políticos por parte del gobierno municipal y para tratar de aclarar cómo se ha llevado a cabo esta subida salarial de los concejales a espaldas de los grupos políticos y de los ciudadanos", insiste.