El PP respalda a Paniagua pese a nuevas grabaciones del caso Varela

El PP de Sevilla aseguró ayer que concejal del PP de Dos Hermanas Luis Paniagua no ha tenido más comunicación del juzgado que instruye el chantaje al que fuera candidato a la Alcaldía por C's, Manuel Varela, desde que en 2017 arcordó el archivo de la causa contra él. "A fecha de hoy, Luis Paniagua no ha tenido conocimiento alguno de ninguna actuación posterior", dice. Tampoco de la nueva providencia, del 27 de abril, en la que el juez ha incorporado como prueba una supuesta grabación, aportada a la Fiscalía por Varela, en la que se recogen afirmaciones atribuidas a Paniagua de las que se deduciría que estaba al tanto del chantaje y habría exigido por ello al alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano (PSOE), compensaciones por estar "callado", como contrar a una ex edil en los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

"El dirigente del PP Luis Paniagua declaró todo lo que tenía que declarar sobre estos hechos ante el juez instructor cuando fue citado", recuerda el PP, que subraya que no existe aún "un pronunciaminto judicial de fondo" sobre las nuevas grabaciones, de las que se ha dado traslado a las partes para que se pronunien. En cualquier caso, le mostró todo su apoyo.

Tras conocerse las nuevas grabaciones, el grupo de Sí Se Puede en el Ayuntamiento ha solicitado un Pleno extraordinario para que el alcalde, Francisco Toscano (PSOE), explique esa "colocación encubierta" a la que se alude en esa grabación y de la que se desprende que el primer edil socialista habría "pagado supuestamente con una contratación de confianza a una ex edil del PP, Gina Salazar, a cambio de su silencio, por su supuesta implicación en la extorsión". "La intención del PP era nombrar a Gina Salazar como secretaria de su grupo municipal, pero, según se recoge en la documentación aportada al juzgado, el PSOE no quería darle a Sí Se Puede un puesto de secretario y PP y PSOE pactaron bajo cuerda buscarle a la ex edil otra colocación encubierta", resume la formación.

Por su parte, Varela, que está pendiente de que la Audiencia de Sevilla se pronuncie sobre el recurso contra el archivo de la causa para Paniagua y Agustín Morón (PSOE), portavoz municipal socialista, ha anunciado que pedirá que se investigue también al alcalde, Francisco Toscano.